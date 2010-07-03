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17:47

Появилось видео с попыткой истребителя НАТО подлететь к борту Шойгу

происшествия безопасность

17:47

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Фото: скриншот видео www.youtube.com

В Сети появилось видео с попыткой истребителя НАТО F-18 приблизиться к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Как уточнили в российском военном ведомстве, самолет Шойгу направлялся из Калининграда в Москву в сопровождении двух истребителей Су-27. По пути к нему попытался полететь F-18, однако пилоты Су-27 оттеснили истребитель НАТО.

Видео: YouTube/Inforeactor Новости

Ранее сообщалось, что в Калининграде Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки первого камня филиала Нахимовского военно-морского училища. Глава Минобороны также посетил конкурс Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне Хмелевка.

Накануне F-16 норвежских ВВС сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, выполнявших плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.

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происшествия безопасность

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