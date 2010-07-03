Норвежские F-16 сопроводили российские бомбардировщики Ту-95МС

12 августа, 19:31
12 августа, 19:31
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Их сопроводили F-16 ВВС Норвегии, сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, передает РИА Новости, Ту-95МС находились в воздухе более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16.
Как отметили в Минобороны, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. Эти маневры проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Самолеты не нарушают границ других государств, подчеркнули в ведомстве.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщало, что утром 23 июля бомбардировщики ВКС России якобы дважды нарушили воздушное пространство страны в районе Японского моря. Уточнялось, что в ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС, которые произвели предупредительные выстрелы по российским бомбардировщикам. Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина выразила России протест.
Тогда Минобороны РФ заявило, что информация о нарушении российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС воздушного пространства Южной Кореи не соответствует действительности. Представители российского военного ведомства подчеркнули, что маршрут Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 километров от островов Токто (Такэсима).
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