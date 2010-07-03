Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 предпринял попытку сблизиться с бортом министра обороны России Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его оттеснили российские Су-27, сообщает ТАСС.
Лайнер главы Минобороны следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота из Калининграда в Москву. В Калининграде Шойгу участвовал в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Также министр посетил конкурс Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне Хмелевка.
Днем ранее F-16 ВВС Норвегии сопроводили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые выполняли плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. По данным Минобороны, Ту-95МС находились в воздухе более девяти часов.
В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. Маневры проходят в строгом соответствии с международными правилами.
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