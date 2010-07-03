Самолет МС-21 совершил посадку в Жуковском после сообщений о неисправности

Техническая неисправность обнаружилась у самолета МС-21-300 во время испытательного полета в Жуковском. По данным Flightradar, судно приземлилось в Жуковском. На борту находятся три человека – экипаж летчиков-испытателей.
"У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой, – не убрались стойки шасси", – объяснил источник ТАСС.
Как уточнили на аэродроме ЛИИ имени Громова, самолет вылетел на планово-испытательный полет в 8:00 мск.
"Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России", – отметили на аэродроме.
Недавно судно перелетело после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединилось к летным испытаниям.
МС-21-300 – разрабатываемый самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат должны валидировать для европейского рынка. Поставки МС-21 планируют начать во второй половине 2021 года.
В сентябре у Boeing 767 компании Azur Air при посадке в международном аэропорту Барнаула загорелась правая стойка шасси. Лайнер приземлился благополучно, никто не пострадал.
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