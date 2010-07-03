Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:39

Самолет МС-21 совершил посадку в Жуковском после сообщений о неисправности

происшествия

11:39

Поделиться в социальных сетях:

Фото: flightradar24.com

Техническая неисправность обнаружилась у самолета МС-21-300 во время испытательного полета в Жуковском. По данным Flightradar, судно приземлилось в Жуковском. На борту находятся три человека – экипаж летчиков-испытателей.

"У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой, – не убрались стойки шасси", – объяснил источник ТАСС.

Как уточнили на аэродроме ЛИИ имени Громова, самолет вылетел на планово-испытательный полет в 8:00 мск.

"Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России", – отметили на аэродроме.

Недавно судно перелетело после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединилось к летным испытаниям.

МС-21-300 – разрабатываемый самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат должны валидировать для европейского рынка. Поставки МС-21 планируют начать во второй половине 2021 года.

В сентябре у Boeing 767 компании Azur Air при посадке в международном аэропорту Барнаула загорелась правая стойка шасси. Лайнер приземлился благополучно, никто не пострадал.

Читайте также

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика