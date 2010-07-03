Самолет "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево из-за отказа системы охлаждения

Рейс авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший в Минск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа системы охлаждения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Рейс "Аэрофлота" SU 1842 Шереметьево – Минск вернулся в аэропорт вылета из отказа системы охлаждения авионики", – сказано в сообщении.
По данным сервиса Flightradar.com, самолет направился из Москвы в Минск в 16:50. Он развернулся на границе со Смоленской областью и полетел обратно в Шереметьево.
Ранее на этой неделе самолет сел в Краснодаре из-за технической неисправности. Лайнер авиакомпании Red Wings летел из Москвы в Анталью. Борт развернулся над Черным морем и приземлился на запасной аэродром в Краснодаре.
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