Севший в Краснодаре из-за неполадок самолет из Москвы вылетел в Анталью

Севший в Краснодаре из-за технической неисправности самолет авиакомпании Red Wings из Москвы вылетел в Анталью, передает Агентство "Москва".
Как рассказали в пресс-службе перевозчика, борт отправился в Турцию в 00:52. Вечером во вторник, 10 сентября рейс 5005 Москва – Анталья развернулся над Черным морем и приземлился на запасной аэродром в аэропорту Краснодара.
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Борт был осмотрен представителями технических служб. Позднее стало известно, что причиной вынужденной посадки стала неустойчивость радиосигнала на борту.
Ранее сообщалось, что по техническим причинам задержали рейс авиакомпании "Победа" из Красноярска в столичный аэропорт Внуково.
Самолет Москва – Анталья по технической причине сел в Краснодаре
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