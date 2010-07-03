Самолет вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира

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Самолет вынужденно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел с Боинг-787, выполнявшим рейс Москва – Варшава. Сейчас на месте работают медики – 35-летней женщине оказывают помощь.

Ранее самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира, который почувствовал себя плохо во время полета.