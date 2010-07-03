Самолет Москва – Анталья сел в Краснодаре по технической причине

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Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва – Анталья, приземлился в аэропорту Краснодара по технической причине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В пресс-службе отметили, что техническую причину смогут назвать после приземления самолета и получения информации от командира воздушного судна.

Ранее самолет вернулся в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира. Инцидент произошел с Боинг-787, выполнявшим рейс Москва – Варшава.