Рейс Красноярск – Москва задержали из-за неисправности

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рейс авиакомпании "Победа" из Красноярска в столичный аэропорт Внуково задержали по техническим причинам.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-центре аэропорта Красноярска, вылет отложили из-за неисправности.

Согласно расписанию, самолет должен был вылететь в 03:15 мск.

Ранее рейс SVR 2633 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Ереван задержали на 7,5 часов.