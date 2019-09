Опубликовано видео первого приземления российского МС-21 за рубежом

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала в Twitter видео первого приземления российского самолета МС-21 за границей.

Накануне российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский – Стамбул. Воздушное судно прибыло на фестиваль Teknofest 2019.

The footage of the MC-21-300 landing in Istanbul (Turkey) to be represented during #TEKNOFEST2019 pic.twitter.com/7bFR71wWyD