Опубликовано видео первого приземления российского МС-21 за рубежом

Фото: скриншот видео twitter.com/UAC_Russia_eng

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала в Twitter видео первого приземления российского самолета МС-21 за границей.

Накануне российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский – Стамбул. Воздушное судно прибыло на фестиваль Teknofest 2019.

The footage of the MC-21-300 landing in Istanbul (Turkey) to be represented during #TEKNOFEST2019 pic.twitter.com/7bFR71wWyD — UAC Russia (@UAC_Russia_eng) 17 сентября 2019 г.



Свой первый демонстрационный полет самолет совершил в августе в летной программе авиасалона МАКС-2019. Воздушное судно пробыло в воздухе около пяти минут.

МС-21-300 – разрабатываемый самолет, его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России намечена на 2020 год, затем сертификат планируется валидировать для рынка Европы.

