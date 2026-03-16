Axios: Уиткофф возобновил прямые контакты с главой МИД Ирана Арагчи

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в последние дни возобновил прямые контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Утверждается, что прямой канал связи между дипломатами активизировался в последние несколько дней. В частности, Арагчи направил Уиткоффу сообщение, в котором подчеркивалась необходимость прекращения войны.

В свою очередь, американская сторона отвергла требования Ирана о выплате репараций. Вашингтон выразил готовность заключить соглашение с Тегераном, которое позволит республике интегрироваться в мировое сообщество и "зарабатывать деньги на нефти".

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон и Тегеран продолжают вести диалог на дипломатическом уровне на фоне продолжающегося конфликта. Однако, по его словам, власти Ирана пока не проявляют готовности выполнить требования Соединенных Штатов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.