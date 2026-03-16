16 марта, 23:17

Axios: Уиткофф возобновил прямые контакты с главой МИД Ирана Арагчи

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в последние дни возобновил прямые контакты с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

Утверждается, что прямой канал связи между дипломатами активизировался в последние несколько дней. В частности, Арагчи направил Уиткоффу сообщение, в котором подчеркивалась необходимость прекращения войны.

В свою очередь, американская сторона отвергла требования Ирана о выплате репараций. Вашингтон выразил готовность заключить соглашение с Тегераном, которое позволит республике интегрироваться в мировое сообщество и "зарабатывать деньги на нефти".

Президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон и Тегеран продолжают вести диалог на дипломатическом уровне на фоне продолжающегося конфликта. Однако, по его словам, власти Ирана пока не проявляют готовности выполнить требования Соединенных Штатов.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Новости мира: Трамп заявил, что не знает, хочет ли заключить сделку с Ираном

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

