Ребенок провалился под лед и погиб на реке в Красноярском крае

Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ"

Семилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Туба в Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел днем в среду, 25 марта. Предварительно установлено, что мальчик вместе с другом отправился кататься на велосипедах. Подъехав к реке, они вышли на лед, чтобы побросать камни в воду. Однако один из детей провалился в промоину, а второй сумел выбраться на берег.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования правоохранители продолжают поисковые мероприятия, которые осложняются сильным течением реки.

Ранее на Москве-реке прошла операция по спасению провалившейся под лед женщины с собакой. Приехавшие по сигналу о ЧС специалисты обнаружили пострадавших в ледяной полынье в 20 метрах от берега.

Обоих подняли на борт судна на воздушной подушке, а затем доставили на поисково-спасательную станцию "Кировская". Как объяснила женщина, она пыталась помочь собаке, которая погналась за птицами, выбежала на лед и провалилась.