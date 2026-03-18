18 марта, 10:10

Происшествия

На Москве-реке спасли провалившихся под лед женщину с собакой

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

На Москве-реке спасли провалившихся под лед женщину с собакой, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Сигнал о чрезвычайной ситуации поступил на поисково-спасательную станцию "Кировская" утром 18 марта. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили женщину с собакой в ледяной полынье в 20 метрах от берега.

Пострадавших подняли на борт судна на воздушной подушке, а затем доставили на станцию. Женщина рассказала, что пыталась помочь собаке, которая погналась за птицами, выбежала на лед и провалилась. Пострадавшей оказали первую помощь. От дальнейшей госпитализации она отказалась и отправилась домой вместе с супругом.

Ранее в Москве спасли двух человек, дрейфовавших на льдине. Их подняли на борт судна и доставили на станцию "Марьино" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Пострадавших обогрели. После этого с ними провели профилактическую беседу, а затем их передали прибывшим правоохранителям для дальнейших разбирательств.

происшествиягород

