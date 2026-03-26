Правила перевода денежных средств изменятся в РФ с 1 апреля

Фото: depositphotos/Amaviael

С 1 апреля в России изменятся правила перевода денежных средств. Изменения будут направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту, рассказала РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, изменения будут носить технический характер. К примеру, если раньше в реквизитах "плательщика" можно было указать краткое наименование или просто ИП, то с 1 апреля нужно будет указать полное или сокращенное наименование юрлиц и банков, а физическим лицам теперь предстоит указывать полностью фамилию, имя и отчество.

Также, согласно новым правилам, индивидуальным предпринимателям потребуется указывать полностью имя и правовой статус, а физлицам, занимающимся частной практикой, – полное имя, вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.

В реквизите "назначение платежа" нужно будет указывать исчерпывающую информацию о наименовании товаров (работ, услуг), а также номера и даты договоров, товарных документов и прочую информацию.

Кроме того, в платежных документах появился реквизит "фактический плательщик" – его необходимо заполнять, если средства переводит не сам налогоплательщик, а его представитель. Сюда вносятся данные плательщика, ИНН либо код причины постановки на учет (КПП), полное имя физлица.

Ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, обязывающий Банк России передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о россиянах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов.

Между тем Центробанк продлил еще на полгода запрет на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран, размещенных у российских брокеров и доверительных управляющих.