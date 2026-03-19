Финансист Родин: россиянам стоит всегда иметь при себе около 3 тыс руб наличными

Фото: depositphotos/Tiko0305

Россиянам всегда следует носить с собой около 3 тысяч рублей наличными, а дома держать порядка 10 тысяч рублей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил финансовый советник Алексей Родин.

По его словам, 3 тысяч рублей вполне хватит жителям крупных городов, чтобы заплатить за такси или небольшие покупки, если безналичные способы оплаты временно будут недоступны.

Жителям регионов с нестабильной связью или слабо развитой системой безналичной оплаты эксперт рекомендовал всегда хранить такой запас бумажных денег, чтобы могло хватить на неделю или две. При этом крупные суммы лучше не носить с собой, чтобы не потерять их.

Родин отметил, что наличные все еще важны, хотя молодые жители мегаполисов в возрасте от 20 до 35 лет практически перестали ими пользоваться в повседневной жизни. Россияне от 35 до 50 лет чаще имеют при себе бумажные деньги, а для многих граждан 50–65 лет они являются привычным способом расчетов.

Чаще бумажные деньги используются в регионах, где отмечаются перебои со связью, добавил он. Особенно это касается приграничных территорий, где не всегда можно произвести оплату онлайн.

Ранее стало известно, что с начала года каждый второй опрошенный россиянин столкнулся с просьбой расплатиться за покупки наличными. Две трети из тех, кто получал такое предложение, рассказали, что не стали изменять платежные привычки. Это объясняется тем, что при оплате картой многие получают бонусы и скидки.

