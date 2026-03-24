Экономист Ордов назвал цель расширения контроля за безналичными доходами россиян

В России могут расширить контроль за безналичными доходами физических лиц, сообщили СМИ. Какие изменения предполагаются и как это отразится на гражданах, разбиралась Москва 24.

Учесть больше

Правительственная комиссия одобрила законопроект, обязывающий Банк России передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о россиянах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В частности, ответственные органы смогут запрашивать выписки по счетам таких граждан в других банках без проведения проверок. За счет этого планируется усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за их безналичными доходами, утверждают СМИ.

Кроме того, ФНС могут обязать передавать в Банк России сведения об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП), а также о получении ими права использовать электронные платежные средства. При этом идентификация клиентов станет обязательной с использованием ИНН. Для упрощенной версии планируется добавить СНИЛС, полис ОМС и водительские права.

Документ расширяет информационный обмен между ведомствами для "обеления" отдельных секторов экономики, утверждает источник.

Ранее в ФНС отчитались о рекордном росте налоговых поступлений и легализации доходов почти 64 тысяч "неработающих" москвичей в 2025 году. По данным ведомства, сумма НДФЛ и страховых взносов в этой категории превысила 9 миллиардов рублей.

Всего же по итогам 2025 года общий объем доходов, администрируемых столичным УФНС, достиг 11,6 триллиона рублей, что на 120% превысило показатели 2024-го. В консолидированный бюджет России от московских налогоплательщиков поступило 7,95 триллиона рублей (121% к уровню предыдущего года), в связи с чем доля столицы в общих поступлениях по стране составила 21%. В бюджет города же было перечислено 4,77 триллиона рублей.

"Не для тотальной слежки"

ФНС стремится выработать схему, позволяющую получить доступ к банковским данным и анализировать их, объяснил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24.

"Если на карту регулярно поступают повторяющиеся платежи, налоговая будет расценивать это как оплату за услуги. Гражданам, получающим такие переводы, придется либо заплатить налоги, либо доказывать, что эти поступления не имеют коммерческого характера", – сказал он.

По словам эксперта, если ведомство сочтет, что граждане уклоняются от уплаты подоходного налога через такие переводы, ФНС сможет сделать дополнительные начисления и выставить штраф. Чтобы избежать этого, специалист порекомендовал зарегистрироваться в качестве самозанятого.

"По закону он обязан выдавать чек за каждую операцию. Самозанятость предпочтительнее, чем ИП: последнее требует больше усилий, ведения бухгалтерии (пусть и упрощенной) и обязательных минимальных взносов в Социальный фонд", – отметил Сафонов.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают ровно на размер налога. Рост стоимости приведет к снижению потребления, что отразится на доходах тех, кто оказывает деятельность.

Сафонов отметил, что бюджет может пополниться за счет таких решений, однако просчитать общий положительный или отрицательный эффект от предложенных нововведений сложно.

"Пример с утилизационным сбором на автомобили: надеялись собрать больше триллиона рублей, но пока этого сделать не получилось. Население не смогло платить такие деньги, а количество покупаемых авто снизилось. При этом пострадали не только доходы бюджета, но и люди, которые обслуживали эти машины и зарабатывали на этом", – добавил Сафонов.

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов отметил, что налоговая служба стала более пристально обращать внимание на частные транзакции – пусть и небольшие суммы, но поступающие периодически.

"Это проявилось в интересе к гражданам, которые имеют расходы, но не декларируют доходы: например, от сдачи квартир или иного коммерческого имущества, с которых не платились налоги", – сказал он Москве 24.

По словам экономиста, в результате цифровой трансформации ФНС способна в автоматическом режиме выявлять неуплату налогов, что является преступлением.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Без доступа к транзакциям доказать объемы нарушений и привлечь к ответственности невозможно. Для этого между Центральным банком и налоговой службой выстраиваются потоки обмена информацией – не для тотальной слежки, а для того, чтобы обязать граждан выполнять требования Налогового кодекса.

Что касается выбора формы деятельности, специалист выразил мнение, что налоговый режим для индивидуальных предпринимателей все еще гораздо более льготный, чем для ООО или АО. Однако за последние годы отчетность для ИП существенно усложнилась, плюс появилась необходимость вести бухгалтерский учет, что влечет дополнительные затраты на консультантов.

По словам Ордова, одной из самых простых и доступных форм остается самозанятость. Регистрация в приложении ФНС занимает минимум времени, а налоги минимальны: 4% при операциях между физлицами и 6% – при работе с юрлицами, заключил экономист.

