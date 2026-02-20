Почти 64 тыс "неработающих" москвичей доначислили налоги за 2025 год

Фото: depositphotos/Professor25

Почти 64 тысячи "неработающих" москвичей легализовали источники получения денежных средств в 2025 году, сообщается на официальном сайте ФНС России.

По данным ведомства, сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей.

Кроме того, по данным управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве, в 2025 году общий объем доходов, администрируемых московским управлением в бюджетную систему России, составил 11,6 триллиона рублей. Это на 120% больше, чем в 2024 году.

Помимо этого, объем налогов и сборов, которые поступили в консолидированный бюджет РФ от столичных налогоплательщиков, составил 7 триллионов 950 миллиардов рублей, что на 121% больше, чем годом ранее.

Вырос и объем поступлений в федеральный бюджет – на 40%, до 3 триллионов 857 миллиардов рублей, без учета нефтегазовых доходов.

"От налогоплательщиков Московского региона в 2025 году в бюджет Москвы поступило 4 триллиона 770 миллиардов рублей с темпом роста 106%", – указали в ведомстве.

По данным УФНС, 3 триллиона 618 миллиардов рублей страховых взносов было перечислено на обязательное социальное страхование в 2025 году, то есть на 17% больше, чем в 2024-м.

Ранее в Госдуме предложили начать откладывать на год вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы. Парламентарии объясняли, что повышение налогов может вступать в силу уже через месяц после публикации закона. Это бьет не только по бизнесу, но и по обычным гражданам.

