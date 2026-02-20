График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 18:35

Общество

Почти 64 тыс "неработающих" москвичей доначислили налоги за 2025 год

Фото: depositphotos/Professor25

Почти 64 тысячи "неработающих" москвичей легализовали источники получения денежных средств в 2025 году, сообщается на официальном сайте ФНС России.

По данным ведомства, сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 миллиардов рублей.

Кроме того, по данным управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве, в 2025 году общий объем доходов, администрируемых московским управлением в бюджетную систему России, составил 11,6 триллиона рублей. Это на 120% больше, чем в 2024 году.

Помимо этого, объем налогов и сборов, которые поступили в консолидированный бюджет РФ от столичных налогоплательщиков, составил 7 триллионов 950 миллиардов рублей, что на 121% больше, чем годом ранее.

Вырос и объем поступлений в федеральный бюджет – на 40%, до 3 триллионов 857 миллиардов рублей, без учета нефтегазовых доходов.

"От налогоплательщиков Московского региона в 2025 году в бюджет Москвы поступило 4 триллиона 770 миллиардов рублей с темпом роста 106%", – указали в ведомстве.

По данным УФНС, 3 триллиона 618 миллиардов рублей страховых взносов было перечислено на обязательное социальное страхование в 2025 году, то есть на 17% больше, чем в 2024-м.

Ранее в Госдуме предложили начать откладывать на год вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы. Парламентарии объясняли, что повышение налогов может вступать в силу уже через месяц после публикации закона. Это бьет не только по бизнесу, но и по обычным гражданам.

Читайте также


общество

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика