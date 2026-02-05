В России могут ввести годичный мораторий для всех новых налогов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России могут начать откладывать вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы, на год после их публикации. Соответствующий законопроект внес в Госдуму лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Сегодня в России можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона. Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет", – пояснил парламентарий в беседе с "Газетой.ру".

Причем особенно сильно страдают от этого малые предприятия, продолжил он, подчеркнув, что налоговая система должна быть справедливой, предсказуемой и способной дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне.

Для реализации такой идеи и необходим дополнительный год после объявления новых законов, считает Слуцкий. По его мнению, данный период даст возможность предпринимателям адаптироваться, а также перестроить планы и учеты, избегая при этом аврального режима работы.

Вместе с тем нововведения не должны касаться льгот и послаблений, поскольку любые изменения, улучшающие положение налогоплательщиков, должны вступать в силу сразу, заключил чиновник.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, освобождающий от уплаты налога на профессиональный доход на год женщин при рождении ребенка. Льгота будет действовать с первого дня налогового периода, в котором ФНС примет соответствующее решение. При этом право обратиться за ее получением сохраняется в течение года со дня рождения ребенка.