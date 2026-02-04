Эксперт Кондрахин: мармелад с таурином повышает риск психопатии у подростков

В России предложили маркировать отметкой "18+" энергомармеладки, содержащие таурин. Для чего это нужно и чем могут быть опасны подобные продукты для здоровья детей, в материале Москвы 24.

Необходим серьезный контроль

В Госдуме призвали ввести возрастную маркировку "18+" для мармеладных конфет c таурином, которые продают на маркетплейсах. С такой инициативой выступил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Тема стала акутальной после того, как ряд телеграм-каналов опубликовал новость про школьников, которые якобы массово покупают мармелад с содержанием таурина и кофеина без предъявления паспорта. Отмечается, что выпуск таких продуктов позволяет компаниям обходить установленные ограничения на реализацию энергетиков несовершеннолетним. На самих упаковках мармелада, которые повторяют дизайн популярных энергетических напитков, отсутствуют возрастные ограничения, однако указана рекомендация не употреблять продукт лицам до 18 лет.



Сергей Леонов глава думского комитета по охране здоровья Здесь нужен комплексный и универсальный подход к содержанию алкоголя в тех же кондитерских изделиях, а также к содержанию таурина в энергетических напитках.

В конце прошлого года Леонов уже призывал усилить контроль за продажей некоторых кондитерских изделий. Тогда речь шла о конфетах с алкоголем, продающихся на маркетплейсах. По мнению парламентария, в описании таких товаров на интернет-ресурсах не прописаны возрастные ограничения, что дает возможность несовершеннолетним беспрепятственно совершать покупки. Кроме того, он добавил, что подобная ситуация стимулирует молодых людей злоупотреблять горячительными напитками во взрослой жизни.

По словам депутата, для начала стоит разобраться с вопросом в рамках маркетплейсов: уже после необходимо создать универсальные критерии, которые на государственном уровне позволят решать, какие именно продукты нужно ограничить к продаже. Депутат пояснил, что инициатива может коснуться не только кондитерских изделий, но и напитков.

"Я думаю, что мы в комитете по охране здоровья будем эту проблему изучать, очень подробно изучим и предложим решение", – уточнил он.

Леонов подчеркнул, что комитет ГД по охране здоровья уже обратился в Роспотребнадзор с соответствующим запросом, однако официального ответа пока не поступило. Также депутат задался вопросом о том, что именно считать конфетами с алкоголем или таурином.

В качестве примера он описал случай, когда на упаковке указан таурин, но фактически его содержание либо минимально, либо вообще отсутствует, что никак не сказывается на здоровье. Отсюда вывод – ключевое значение имеет контроль над количеством этих веществ в составе конфет, заметил парламентарий.

Последствия, которых не избежать

Некоторые производители любыми путями стараются обойти запреты, которые вводятся для сохранения здоровья детей. Об этом Москве 24 рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По мнению эксперта, в этом случае должен оперативно отреагировать Роспотребнадзор, поскольку есть конкретные данные о такой практике. По его словам, чтобы закрыть лазейки, необходимо вносить дополнительные поправки в законодательство.





Леонид Огуль первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Если такой мармелад производят те же компании, что и энергетики, то цель очевидна – создать продукт, который формально не попадает под ограничения "18+". Взрослому логичнее купить непосредственно энергетик, поэтому, на мой взгляд, эта продукция целенаправленно создана и ориентирована именно на детей. В таком контексте считаю, что простого введения продажи таких товаров по паспорту будет недостаточно.

По словам специалиста, в подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет никакой надобности. Поэтому ее стоит полностью убрать с рынка, заключил он.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина добавила, что также необходимо рассмотреть вопрос о внесении подобных видов мармелада в систему маркировки "Честный знак", что поможет отслеживать их оборот.



Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Также важно ужесточить ответственность для производителей, которые сознательно создают и продают продукты, способные нанести вред здоровью детей – вплоть до уголовного преследования.

Соломатина пояснила, что основная сложность заключается в том, что производители могут постоянно менять форму выпуска, что требует от регулирующих органов гибкого и оперативного подхода.

С медицинской точки зрения все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин в подобных продуктах, представляют опасность для ребенка. Его организм не адаптирован к искусственному возбуждению, что создает нагрузку на иммунитет, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Действуя на головной мозг, вещества, содержащиеся в таком мармеладе, приводят все тело в состояние постоянной повышенной готовности. Это негативно сказывается на развитии ребенка, вызывая нервное перенапряжение, стрессы и повышая риск психопатии", – объяснил он.

Врач отметил, что кратковременный легкий подъем сменяется выходом организма из состояния баланса. Это оказывает накопительный эффект на здоровье, хотя сами вещества выводятся в течение суток. Эксперт уточнил, что при регулярном употреблении пагубное воздействие становится системным.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наиболее серьезные риски при значительном употреблении – резкое повышение артериального давления, психомоторное возбуждение, потеря сна и состояние ажиотажа. Воздействие на сердце является опосредованным, но существенным: стимулированный головной мозг заводит сердечно-сосудистую систему, заставляя работать под постоянным напряжением.

По словам специалиста, высокое давление перегружает сосуды и нарушает кровоснабжение. Мозг, пытаясь это исправить, только усугубляет проблему, посылая нервные сигналы, которые заставляют сердце работать еще интенсивнее. Получается замкнутый круг, который ухудшает самочувствие и поддерживает давление на высоком уровне, заключил он.