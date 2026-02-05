Форма поиска по сайту

05 февраля, 11:33

Туризм

Сочи стал самым популярным направлением у россиян в День святого Валентина

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сочи стал самым популярным направлением у россиян в День святого Валентина в 2026 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что отели этого курорта, а также других популярных направлений внутри страны подготовили спецпредложения для влюбленных. При этом тарифы в гостиницах выросли на 10–15% год к году.

"Сочи и Красная Поляна – абсолютные фавориты для бронирований праздничных дат на 14 февраля. Сочи остается универсальным направлением, а Красная Поляна усиливает интерес за счет гор, спа-отелей и романтической атмосферы. Туристы в основном едут на 3–4 ночи, выбирают видовые номера, спа-программы, рестораны с красивыми панорамами, отели с инфраструктурой "все рядом", – рассказал представитель одного из туроператоров.

Помимо Сочи, в число популярных направлений на День святого Валентина вошли Геленджик, Анапа, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Суздаль, Нижний Новгород, Калининград, Казань, озеро Байкал и Республика Карелия.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Египет особенно популярны для путешествий в праздничные выходные в честь 23 февраля и 8 Марта. Туристы выбирают эти направления, потому что хотят открыть "окно в лето", пояснил эксперт.

Россия и Вьетнам примут решение о расширении приема карт "Мир"

