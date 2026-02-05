Форма поиска по сайту

05 февраля, 14:07

Дом по реновации появится в столичном районе Преображенское

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выпустили градостроительный план земельного участка для строительства дома по реновации в районе Преображенское. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройка появится по адресу 1-я Пугачевская улица, земельный участок № 31а/2. По словам Овчинского, предельная площадь нового здания составит 17,8 тысячи квадратных метров, из них 1,5 тысячи будет отведено под нежилое использование. На придомовой территории проведут благоустройство и оборудуют детские площадки.

Недалеко от будущего дома расположены социальные и бытовые объекты, включая образовательные организации, медучреждения, спортивные площадки и магазины.

Еще одна новостройка на 369 квартир появится в районе Очаково-Матвеевское. Ее возведут по адресу улица Наташи Ковшовой, з/у № 1. Общая площадь жилья в трехсекционном доме составит 23 тысячи "квадратов".

Сергей Собянин: две новые площадки включены в программу реновации

