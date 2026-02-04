Около 7 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 7 тысяч москвичей получили квартиры в рамках программы реновации в районе Кузьминки с 2018 года. Об этом заявила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Первыми уведомления о начале переселения в районе Кузьминки получили в декабре 2018 года жители дома 101, корпуса 2, на Волгоградском проспекте", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Всего же предложения равнозначного жилья в новостройках в этом районе получили 8,7 тысячи горожан. 1,7 тысячи из них еще только оформляют документы, добавила Соловьева.

Отмечается, что в Кузьминках есть 22 новостройки для участников программы реновации. При этом жилая площадь в них не меньше, чем в старых домах. А общая площадь даже больше – в них просторные санузлы, кухни, коридоры и прихожие.

Во всех новых постройках обустроена безбарьерная среда для удобства в том числе и маломобильных граждан. В подъездах нет ступеней и высоких порогов. На первых этажах зданий располагаются помещения для бизнеса, где появляются магазины и городские организации.

"В 22 новостройках, переданных под заселение в Кузьминках, около 4,4 тысячи квартир. А общая площадь жилья в них превышает 250 тысяч квадратных метров", – сказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В подъездах обязательно есть лифты и помещения для консьержей, а также для хранения колясок и велосипедов. Во всех дворах высадили деревья, растения, разбили газоны. Также обустроены спортивные и детские площадки.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в рамках программы реновации в районе Нагатино-Садовники. Площадь участка, ограниченного 1-м и 2-м Нагатинскими проездами и Варшавским шоссе, составляет 1,57 гектара.

Там планируется строительство современного жилья, суммарная площадь квартир в котором достигнет 21,18 тысячи "квадратов".

