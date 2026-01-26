Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 15:20

Мэр Москвы

Собянин: первый ЖК по реновации передали под заселение в Савеловском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Первый жилой комплекс по программе реновации передан под заселение в Савеловском районе Москвы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

"В новые комфортные квартиры переедут больше тысячи москвичей", – подчеркнул мэр.

Новый ЖК расположен на 2-й Хуторской улице в районе с развитой инфраструктурой. В частности, жителям предлагается удобная транспортная доступность: в 10 минутах ходьбы находятся станции Дмитровская МЦД-2 и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, в 15 минутах – станция Гражданская МЦД-2.

Кроме того, в пешей доступности также расположены Савеловский и Тимирязевский парки, школы, детсады, медучреждения, магазины, спортивные клубы и кафе.

В общей сумме в комплексе построено 517 квартир и подземный паркинг. Дома оснащены индивидуальным тепловым пунктом и автоматизированной системой учета энергоресурсов, направленные на снижение коммунальных платежей.

Вместе с тем зоны общего пользования оборудованы и для комфортного проживания маломобильных граждан. Помимо этого, на первых нежилых этажах предусмотрены помещения для магазинов и предприятий сферы услуг. Рядом с ЖК жильцы смогут найти спортивную и детскую площадки, а также уютную зону отдыха.

Ранее в рамках реновации передали еще два дома в столичном районе Коптево, туда переедут свыше тысячи жителей. Речь идет о доме 17 по 3-му Михалковскому переулку и доме 10 по Михалковской улице. Для переселенцев уже открыт центр информирования, где горожане смогут получить ответы на интересующие вопросы по поводу реновации.

Более 6 тыс москвичей получили квартиры по реновации в декабре

Читайте также


мэр Москвыгородреновация

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика