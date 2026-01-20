Форма поиска по сайту

20 января, 12:54

Город

Москвичи начали переселяться в новостройку по реновации на улице Лобачевского

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители района Проспект Вернадского начали переселяться по программе реновации в новостройку по адресу улица Лобачевского, дом 28. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что переселение в районе началось в 2018 году. С того момента под заселение передали уже 10 новых домов. В жилой комплекс на улице Лобачевского переедут около тысячи жильцов 3 старых домов, расположенных на этой же улице и проспекте Вернадского.

Всего планируется расселить 59 устаревших зданий. Готовые квартиры с улучшенной отделкой получат порядка 14,5 тысячи горожан.

"В настоящее время в районе еще один дом по программе реновации находится в процессе строительства", – добавил Ефимов.

Новостройка на улице Лобачевского имеет переменную этажность. В ней 444 квартиры площадью свыше 26 тысяч квадратных метров. 4 из них адаптированы для проживания маломобильных людей, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в подъездах установили лифты, оборудовали комнаты для консьержей и колясочную. На первом этаже здания смогут открыться социально-бытовые объекты, например магазины, кафе или досуговые центры.

Осмотр квартир в новом доме начался в декабре 2025 года. Эта процедура затронула более 530 жителей. Уже 19 января к ним присоединились еще 450 горожан. В настоящее время почти треть переселенцев оформляет необходимые документы, еще несколько семей заключили договоры, указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Тем временем около 400 человек в районе Отрадное начали осматривать квартиры в новостройке по реновации. Новый ЖК появился по адресу Отрадный проезд, дом 8. В нем 251 квартира суммарной площадью свыше 14,5 тысячи "квадратов".

В Москве построили 7 млн квадратных метров жилья по программе реновации

