Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство двух ЖК по реновации завершено на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Один из них расположен в Лосиноостровском районе по адресу улица Изумрудная, дом 44/1. В нем 170 квартир, а их общая суммарная жилая площадь составляет около 9,5 тысячи квадратных метров.

Второй комплекс находится в районе Свиблово по адресу проезд Нансена, дом 8. Общая площадь 372 квартир составляет 21,5 тысячи квадратных метров.

"Подъезды обустроены максимально просторными и светлыми. В каждом из них предусмотрены комнаты для консьержей, а также колясочные, в которых можно хранить детские коляски, велосипеды, лыжи и другой личный инвентарь, не занимая жилое пространство квартир", – подчеркнул руководитель департамента Владислав Овчинский, слова которого привел портал мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в обоих ЖК оборудованы автомобильные парковки на подземном уровне. Паркинг доступен для жильцов даже из домов благодаря современным лифтам.

Председатель столичного комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков отметил, что инспекторы ведомства проводили выездные проверки на всех этапах строительства.

Состоялось около 20 контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии объектов утвержденным проектным решениям.

Ранее Овчинский рассказал, что жилые дома по программе реновации были построены в ЗАО. Новостройки находятся в районах Солнцево и Можайском по адресам Боровский проезд, дом 1, и улица Багрицкого, дом 28.

Их общая площадь составляет более 71 тысячи квадратных метров, жилая площадь – более 37 тысяч "квадратов". Комплексы возвели на месте домов, которые были расселены по программе реновации.

