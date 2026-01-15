Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 07:53

Город

Два жилых комплекса по программе реновации возвели на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые жилые дома по программе реновации построили в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройки находятся в районах Солнцево и Можайском по адресам Боровский проезд, дом 1, и улица Багрицкого, дом 28. Их общая площадь составляет более 71 тысячи квадратных метров, жилая площадь – более 37 тысяч "квадратов". Комплексы возвели на месте домов, которые были расселены по программе реновации.

Всего в новых домах 631 квартира, из них 12 адаптированы для маломобильных жильцов. Внутри зданий и на придомовой территории предусмотрена безбарьерная среда, отметил Овчинский.

"Во дворе дома в Боровском проезде обустроены две игровые зоны для детей разного возраста, три спортивные площадки, а также место для тихого отдыха. Рядом находятся станция метро "Солнцево", детские сады, школы и поликлиника", – добавил глава департамента, слова которого привел портал мэра и правительства Москвы.

Около новостройки на улице Багрицкого специалисты оборудовали две детские и одну спортивную площадки, а также зону тихого отдыха. Неподалеку находятся остановки городского транспорта, образовательные учреждения, магазины и многое другое.

На первых этажах были обустроены нежилые помещения с высокими потолками и витражным остеклением. Входные группы устроены с выходами на обе стороны дома. В подъездах имеются лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок, велосипедов и снегокатов, просторные светлые вестибюли. Также были выделены отдельные помещения для размещения объектов инфраструктуры, их общая площадь – около 600 квадратных метров.

Мосгосстройнадзор осуществляет контроль строительства домов по программе реновации на всех этапах, напомнил председатель строительного надзора Антон Слободчиков.

"На двух площадках инспекторы комитета суммарно провели 22 выездные проверки, в ходе которых оценили качество выполненного объема работ и примененных материалов на соответствие утвержденным проектным решениям. В результате итоговых мероприятий были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации", – отметил он.

Ранее стало известно, что в районе Отрадное появится новый жилой дом в рамках программы реновации. Его общая площадь составит 19 тысяч квадратных метров. Жилой дом возведут вблизи станции метро "Владыкино".

Еще один дом по реновации возведут в районе Аэропорт. Для реализации проекта были внесены изменения в правила застройки и землепользования участка. Новостройка появится по адресу Большой Коптевский проезд, владение 14, корпус 4.

В Москве построили 7 млн квадратных метров жилья по программе реновации

Читайте также


городреновация

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика