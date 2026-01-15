Два жилых комплекса по программе реновации возвели на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые жилые дома по программе реновации построили в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройки находятся в районах Солнцево и Можайском по адресам Боровский проезд, дом 1, и улица Багрицкого, дом 28. Их общая площадь составляет более 71 тысячи квадратных метров, жилая площадь – более 37 тысяч "квадратов". Комплексы возвели на месте домов, которые были расселены по программе реновации.

Всего в новых домах 631 квартира, из них 12 адаптированы для маломобильных жильцов. Внутри зданий и на придомовой территории предусмотрена безбарьерная среда, отметил Овчинский.

"Во дворе дома в Боровском проезде обустроены две игровые зоны для детей разного возраста, три спортивные площадки, а также место для тихого отдыха. Рядом находятся станция метро "Солнцево", детские сады, школы и поликлиника", – добавил глава департамента, слова которого привел портал мэра и правительства Москвы.

Около новостройки на улице Багрицкого специалисты оборудовали две детские и одну спортивную площадки, а также зону тихого отдыха. Неподалеку находятся остановки городского транспорта, образовательные учреждения, магазины и многое другое.

На первых этажах были обустроены нежилые помещения с высокими потолками и витражным остеклением. Входные группы устроены с выходами на обе стороны дома. В подъездах имеются лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок, велосипедов и снегокатов, просторные светлые вестибюли. Также были выделены отдельные помещения для размещения объектов инфраструктуры, их общая площадь – около 600 квадратных метров.

Мосгосстройнадзор осуществляет контроль строительства домов по программе реновации на всех этапах, напомнил председатель строительного надзора Антон Слободчиков.

"На двух площадках инспекторы комитета суммарно провели 22 выездные проверки, в ходе которых оценили качество выполненного объема работ и примененных материалов на соответствие утвержденным проектным решениям. В результате итоговых мероприятий были оформлены заключения о соответствии объектов проектной документации", – отметил он.

Ранее стало известно, что в районе Отрадное появится новый жилой дом в рамках программы реновации. Его общая площадь составит 19 тысяч квадратных метров. Жилой дом возведут вблизи станции метро "Владыкино".

Еще один дом по реновации возведут в районе Аэропорт. Для реализации проекта были внесены изменения в правила застройки и землепользования участка. Новостройка появится по адресу Большой Коптевский проезд, владение 14, корпус 4.