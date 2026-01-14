Форма поиска по сайту

14 января, 11:04

Город

Дом в рамках программы реновации построят в Отрадном проезде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Отрадное появится новый жилой дом в рамках программы реновации. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Общая площадь дома составит 19 тысяч квадратных метров. Жилой дом возведут вблизи станции метро "Владыкино" и одноименной станции Московского центрального кольца", – рассказал глава департамента Владислав Овчинский, слова которого привел портал мэра и правительства Москвы.

Для строительства нового дома подготовили все необходимые документы. Выделен участок размером 0,4 гектара по адресу Отрадный проезд, земельный участок № 4. Прилегающую к дому территорию дополнительно благоустроят, там разместят площадки для детей и занятий спортом.

Как уточнил Овчинский, данный район отличается хорошей социальной инфраструктурой, а также доступностью транспорта.

Ранее сообщалось о строительстве новостройки в рамках программы реновации в районе Аэропорт. Общая площадь земельного участка составит 0,43 гектара. Территорию вокруг дома благоустроят, снабдив детскими площадками и зонами отдыха. Дом будет располагаться по адресу Большой Коптевский проезд, владение 14, корпус 4.

В Москве построили 7 млн квадратных метров жилья по программе реновации

