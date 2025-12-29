Форма поиска по сайту

29 декабря, 09:29

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны Медведково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве продолжают развивать территорию бывшей промзоны Медведково, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Южное и Северное Медведково – районы столицы, где рядом с жилыми кварталами и парками идет обновление бывшей промзоны площадью 163,5 гектара", – напомнил мэр.

По его словам, здесь возведено более 530 тысяч квадратных метров жилья. Также построили школу и два детских сада, торговый и производственно-логистический комплексы, паркинги на 600 мест.

В настоящее время специалисты продолжают строительство еще одного детского сада на 150 воспитанников. Ожидается, что его возведут в 2027 году и передадут в городскую систему образования.

Кроме того, на территории улиц Молодцова, Вилюйской, Чермянской и Полярного проезда появится комфортный жилой район. В нем также будут объекты образования, здравоохранения и спорта.

Собянин пояснил, что проект реализуется поэтапно за счет инвесторов и бюджета Москвы.

В своем ежегодном отчете в Мосгордуме мэр обозначил стратегические цели градостроительного развития столицы. К ним относятся комплексное развитие территорий и создание новых центров развития на основе транспортных узлов.

Также городские власти стремятся к эффективному соединению Москвы с центрами развития Подмосковья и в целом к повышению связанности всей агломерации Центрального федерального округа РФ с населением в 30 миллионов человек.

