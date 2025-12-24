Собянин: новые технологии помогают сокращать сроки строительства по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин во время ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства столицы заявил, что внедрение новых технологий способствует сокращению сроков строительства по реновации.

"Скорость строительства: мы вышли в этом году на 2 миллиона, в ближайшие годы будем выходить на 2,5–3 миллиона квадратных метров в год. Это гигантская программа", – рассказал он.

Мэр отметил, что для этого была изменена система заказа – ее сделали более понятной, простой и свободной от "бюрократических препон для застройщиков". Также была создана комплексная система инженерного обеспечения, позволяющая развивать не один дом, а район в целом. Кроме того, мэр обратил внимание на внедрение префаб-технологий, которые позволяют возводить здания быстро и качественно.

Собянин добавил, что в Москве также был построен крупный завод блочного строительства.

"Фактически готовые квартиры привозятся и ставятся, эти кубики, рубики собираются за 5–6 месяцев буквально", – заявил мэр.

Он уточнил, что в результате средний срок возведения домов сократился примерно до года, максимум полутора лет, что вывело строительную отрасль города на новый уровень скорости.

Ранее градоначальник сообщил, что столица рассматривает и утверждает архитектурно-градостроительные решения по всем проектам, включая трансформаторные подстанции. В настоящее время, по его словам, специалисты стараются создавать в городе квартальную застройку. Также мэр призвал создавать архитектуру, которой Москва могла бы гордиться.