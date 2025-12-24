Форма поиска по сайту

Новости

24 декабря, 16:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о планах обновления инфраструктуры всесезонного отдыха

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства рассказал о проекте модернизации объектов летнего и зимнего отдыха в Москве.

"Меняется климат – меняется представление горожан о качественном отдыхе, появляются новые возможности и технологии", – отметил мэр.

Он указал на необходимость обновления инфраструктуры 10–15-летней давности.

По словам Собянина, недавно в районах Москвы было открыто 11 сезонных спортивных площадок на месте катков с искусственным льдом или просто пустующих территорий. Планируется, что в последующие годы появится еще больше таких спортплощадок.

Кроме того, около 500 километров лыжных трасс планируется сделать с искусственным оснежением.

"В городе создаются десятки мест для летнего отдыха, включая открытые бассейны. В городе их создаются десятки в разных районах. И по количеству мест для отдыха в летнее время, я думаю, что мы переплюнем основные курорты России", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие 3 года будет возведено 160 спортобъектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов. За предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных объектов. Столица наращивает темпы строительства таких сооружений в 1,5 раза.

