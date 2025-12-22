Собянин: завершено устройство 11 всесезонных спортивных площадок нового формата

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве создали 11 всесезонных спортивных площадок нового формата в 2025 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

По словам мэра, данные площадки появились на месте устаревших спортивных зон или пустых территорий. Ключевое их преимущество – универсальность.

"Благодаря современным технологиям площадки быстро можно перевести из зимнего режима в летний и наоборот. Зимой – это, конечно же, будут катки с искусственным льдом", – отметил Собянин.

В частности, на севере, востоке, западе, юго-западе и юго-востоке Москвы были оборудованы хоккейные пространства площадью 1 800 квадратных метров. Площадки подходят для проведения турниров районного и городского уровней.

На иных пространствах созданы катки площадью 800 квадратных метров, благодаря чему там можно организовывать турниры в формате 3×3, а также проводить тренировки и любительские матчи. Помимо хоккея, площадки подходят для керлинга, мини-хоккея, фигурного катания.

На территории хоккейных пространств были установлены борты из монолитного поликарбоната, которые днем практически не выделяются. Вечером прозрачные борты украшает светодинамическая подсветка. Для защитного покрытия специалисты применили материалы, которые продемонстрировали свою эффективность на Олимпиаде в Сочи.

Рядом с каждой площадкой были возведены зрительские трибуны, а также четыре умные многофункциональные опоры со светильниками, спортивными прожекторами и проекторами, с помощью которых можно устраивать световые шоу. Помимо этого, опоры оборудованы аудиосистемами и видеокамерами.

Летом на территории пространств можно будет сыграть в волейбол, баскетбол, бадминтон, мини-футбол и хоккей на роликах.

"На каждой площадке есть многофункциональный павильон. Внутри нашлось место для раздевалок, медицинского поста, гаража с ледозаливочной техникой, комнаты охраны, холодильной установки, туалетов, подсобных помещений и даже кафе, у которого есть летняя веранда", – добавил мэр.

Он также уточнил, что электрические, холодильные, водопроводные и иные сети были спрятаны в подземном коллекторе. На поверхности находятся компактный сервис-павильон и хоккейная площадка, в результате чего пространство стало функциональнее, так как не перегружается техническими элементами.

Собянин, опираясь на анализ первых недель работы площадок, заявил, что жителям и гостям столицы понравились пространства в новом формате. В связи с этим градоначальник сообщил о планах по строительству аналогичных площадок во всем городе.

Ранее Собянин открыл в "Лужниках" каток с иммерсивными инсталляциями. Он был создан в рамках первого этапа благоустройства территории спорткомплекса. Вокруг располагаются кафе, рестораны, раздевалки и многое другое.

В спортивном парке смогут тренироваться не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. По предварительным данным, каток в "Лужниках" станет одним из самых больших в городе. Его общая площадь составляет 16,5 тысячи квадратных метров.

