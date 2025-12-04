Собянин рассказал о возможностях для зимнего отдыха в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

4 312 объектов для зимнего отдыха откроют в парках, скверах, во дворах в Москве в этом году, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Доклад заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова о подготовке инфраструктуры для зимнего отдыха в 2025 и 2026 годах был рассмотрен президиумом правительства Москвы. В итоге обсуждения Собянин поручил обеспечить работу всех подготовленных к зиме объектов для отдыха.

В столице откроют:



1 295 катков, из которых 214 с искусственным льдом и 1 081 – с естественным;

429 лыжных трасс общей протяженностью более 700 километров, включая 33 трассы с искусственным оснежением, совокупная длина которых составит 142,9 километра;

211 ледяных горок и 20 снежных городков;

2 320 универсальных площадок для зимних видов спорта;

7 горнолыжных комплексов и 25 лыжных баз;

5 мест для катания на санях и тюбингах.

Катки

Открытие катков с искусственным льдом в Москве, оборудованных теплыми раздевалками и пунктами проката, стартовало еще в конце ноября. Использование технологии искусственного намораживания позволяет поддерживать ледовое покрытие в надлежащем состоянии, даже когда температура воздуха становится положительной. Катки с естественным льдом планируют залить после того, как среднесуточная температура опустится до минус 5 градусов.

Для катания на коньках москвичи и гости столицы могут посетить площадки, расположенные в Парке Горького, "Сокольниках", "Коломенском", на Воробьевых горах и других городских местах, к которым позже добавится новый каток в "Лужниках".

Одной из самых больших ледовых зон остается каток на ВДНХ, площадь которого превышает 20 тысяч квадратных метров. Он способен одновременно вместить до 5 тысяч посетителей.

Как и в прошлые сезоны, в этом году дорожки для катания проходят вдоль Главной аллеи, вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Гостям доступны услуги проката и заточки коньков, камеры хранения и другие удобства. В зоне отдыха работают кафе.

Из новинок зимнего сезона 2025/2026 – изменение расположения катка с искусственным льдом в Парке Горького. Теперь он размещается на площади перед аркой главного входа и занимает более 2 тысяч квадратных метров. Его оформление выполнено в стиле новогоднего вокзала – украшенная елка, поезд, ярмарочные шале, уютные беседки и фотозоны. В павильоне проката также оборудована медиарубка для выступлений артистов и диджеев.

Впервые в этом сезоне в музее-заповеднике "Коломенское" открылся каток на Царской набережной, который стал одним из самых протяженных линейных катков Москвы вдоль берега Москвы-реки. Его длина составляет 1,7 километра, а площадь – около 13,5 тысячи квадратных метров.

Одновременно на площадке могут находиться до 2,5 тысячи человек. Ее особенностью стало "звездное небо" из более чем 14 миллионов диодов, размещенных на 400 шестиметровых опорах, а также световой тоннель, праздничные фотозоны и лаундж-зона на причальной площади.

В парке "Сокольники" был модернизирован каток "Лед", существующий с советских времен. Его площадь сохранилась и превышает 5 тысяч квадратных метров. Однако теперь установлены новый борт со встроенной подсветкой и 4 спортивные мачты освещения.

Также благоустроена Фестивальная площадь: вымощена плиткой, отремонтирована компрессорная с современным оборудованием для системы охлаждения, обновлен гараж для ледозаливочных машин. Кроме того, были оборудованы два павильона проката и сцена для мероприятий.

В публикации отмечается, что скоро на территории олимпийского комплекса "Лужники" откроется крупнейший в России мультимедийный каток площадью 16,5 тысячи квадратных метров. Он займет главную площадь и прилегающие аллеи, одновременно вмещая до 3 тысяч посетителей.

Инфраструктура будет включать пункты обогрева и проката, зоны питания, детские площадки и удобную навигацию. Архитектурно-художественная подсветка, звуковое сопровождение и инсталляции объединят пространство. Среди объектов – "Куб энергии" со стороны набережной, "Таинственный лес" на одной из аллей и 16-метровая новогодняя ель в центре.

На Воробьевых горах у Дворца пионеров с 10 декабря будет работать бесплатный каток площадью 4 тысячи квадратных метров, где можно будет взять напрокат коньки и детских помощников – "пингвинов". Также будет организована ярмарка с изделиями ручной работы, а еще пройдут мастер-классы по изготовлению свечей и новогодних украшений.

Зима в кинопарке "Москино"

В кинопарке "Москино" на центральной "Соборной площади" в середине декабря откроется каток площадью более 3 тысяч квадратных метров. Гости смогут кататься на коньках в антураже декораций, изображающих архитектурные памятники Московского Кремля.

Пространство украсят две новогодние ели высотой 9,5 и 12 метров, а для посетителей будет работать пункт проката коньков. С 14 декабря по 21 марта на площадке запланированы показы советских фильмов на новогоднюю тематику, а с 30 декабря по 11 января профессиональные фигуристы проведут мастер-классы.

На территории кинопарка появится большая тюбинговая горка с четырьмя спусками: 2 по 115 метров и 2 по 75 метров. Для подъема будет работать траволатор с пандусом длиной 75 метров. Прокатиться на "ватрушках" и сделать памятные фото можно будет бесплатно.

6 декабря в кинопарке откроется тематическая площадка "Дом Деда Мороза", где проходили съемки фильмов "Одна дома – 3" и "Разыскивается Дед Мороз". Гости смогут стать участниками иммерсивного спектакля "В гостях у Деда Мороза", лично встретиться с волшебником и помочь ему вместе с эльфами упаковать подарки.

Керлинг и ледяные горки

В середине декабря в парке "Фили" откроется площадка для керлинга. Также там обустроят костровую зону, диджей-зону и пространство для зрителей, где по пятницам, субботам и воскресеньям будут проводить диджей-сеты.

В парке "Ходынское поле" откроется площадка для керлинга. Там же к концу декабря откроется полукруговая всесезонная горка площадью более 200 квадратных метров. Кататься на тюбингах здесь можно будет летом и зимой.

Лыжные трассы

Парк 850-летия Москвы в Марьине и парк на набережной Москвы-реки в Капотне соединит первая флагманская лыжная трасса. Ее протяженность составит 13 километров. Работы по оснежению начнутся после того, как температура воздуха стабильно опустится ниже нуля.

С учетом пожеланий горожан трасса была модернизирована. Пять пешеходных мостовых переходов заменены на железобетонные лыжероллерные переезды, по центру каждого из которых разместили арки.

Также обустроены две площадки для снегогенерации, построены два гаража для спецтехники, обновлена система освещения. На отдельных участках трасса была расширена, а для повышения удобства созданы дополнительные связующие маршруты.

В планах на 2026 год и последующий период – продолжение работ по обновлению лыжных трасс в городе.

Круглогодичные спортивные площадки

С декабря в столице начали работу первые 11 круглогодичных спортивных площадок, расположенных во всех административных округах. Они являются трансформируемыми – зимой функционируют как ледовые арены, а в теплое время года на них можно играть в баскетбол, волейбол, бадминтон или футбол.

В зимний период площадки позволяют кататься на коньках, а также играть в хоккей, керлинг или зимний теннис. Прозрачность ограждения позволяет объектам органично вписываться в городскую среду днем, а вечером их украшает архитектурная подсветка.

Возле каждой площадки установлены четыре умные многофункциональные опоры. На них размещены полноцветные светильники и два типа проекторов. Опора также оснащена аудиосистемой, видеокамерами и спортивными прожекторами.

Каждая круглогодичная площадка имеет свой многофункциональный павильон. В нем расположены раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пункт, туалеты, комната охраны, гараж для ледозаливочной техники, энергоэффективная холодильная установка с системой рекуперации, а также подсобные помещения.

В публикации подчеркивается, что опыт, полученный при создании площадок, планируется использовать для реализации аналогичных проектов в других районах Москвы.

Праздничное оформление города

С 1 декабря центр и районы столицы украсили свыше 4 тысяч декоративных конструкций и искусственных елей. Среди ключевых объектов, уже занявших свои привычные места, – самый большой в городе новогодний шар на Поклонной горе, световые арки "Архитектура света" на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере, на Тверской и Манежной площадях, в Газетном и Камергерском переулках, а также композиция "Медведица с медвежонком" на проспекте Мира у Ростокинского акведука.

К 1 ноября в рамках проекта "Зима в Москве" уже были установлены световая арка на Кузнецком Мосту, сверкающая диадема на Пушкинской площади и световые деревья на центральных пешеходных улицах.

Визитной карточкой Москвы ежегодно становятся световые консоли на опорах освещения. Кроме того, в разных районах Москвы, пешеходных зонах и парках размещены световые цифры "2026", которые стали популярным фоном для праздничных фотографий.

В детской больнице святого Владимира установят интерактивный экран для отправки пожеланий пациентам и медицинскому персоналу, а в детской больнице имени Н. Ф. Филатова появятся арт-объекты в виде жирафов, украшенных гирляндами.

Территорию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского украсят елками и большими новогодними шарами, а у городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова разместят светящиеся фигуры лошадей.

Фасады центров женского здоровья декорируют тематическими гирляндами, возле Московского педагогического государственного университета будет создано арт-пространство "Поэзия зимы", а у Дворца бракосочетания № 4 появится светящееся ледяное сердце. В это же время центр госуслуг в Хамовниках преобразится благодаря сияющим звездам.

