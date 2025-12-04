"Дом Деда Мороза" откроется в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В кинопарке "Москино" 6 декабря заработает "Дом Деда Мороза" и площадка проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На площадке "Дом Деда Мороза" в выходные дни с 12:00 до 17:00 пройдут представления "Фабрика Деда Мороза". Мероприятия организуют каждый час.

Посетители на площадке смогут увидеть интерьер дома зимнего волшебника, его рабочий кабинет, а также понаблюдать за приготовлениями Деда Мороза к празднику. Декорации, выставленные на локации, использовали для съемок фильмов "Разыскивается Дед Мороз", "Одна дома – 3" и других проектов.

Кроме этого, на ярмарочной площади в павильоне "Анимация" 6 и 7 декабря состоятся мастер-классы по созданию и украшению подарочного конверта. Занятия пройдут с 12:00 до 15:00. После мастер-классов с 15:30 до 18:00 посетители смогут нарисовать картины на стекле с помощью акриловых белил и искусственного снега.

В стеклянном павильоне недалеко от площадки "Натурный хромакей" с 11:30 до 17:30 состоятся занятия по созданию раскадровок к сказке "Снежная королева". На мероприятиях гости используют различные визуальные материалы.

В это же время на данной площадке организуют еще и занятия по созданию анимации в технике стоп-моушен. Посетители будут перемещать фигурки в миниатюрных декорациях новогодней ярмарки.

Также фотозону подготовят на площадке "Дальневосточный город". В интерактивной части локации посетителям предложат сделать с помощью искусственного интеллекта снимки-постеры героев мультфильма "Холодное сердце".

На сцене "Театра Гонзаги" с 12:00 до 17:00 гости смогут принять участие в постановочных съемках по мотивам фильма "Приключения Буратино". В декорациях, изображающих театр Карабаса-Барабаса, у москвичей будет возможность надеть костюмы героев и разыграть несколько сценок на камеру под руководством режиссера. На память посетители получат видео со съемок.

Посетить все мероприятия москвичи смогут по билету на "Киновыходные". Его можно купить по ссылке.

Кроме этого, в кинотеатре "Москино кинопарк" состоятся показы фильмов "Письмо Деду Морозу", "Волчок" и "Иллюзия обмана – 3". Приобрести билеты можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" 6 и 7 декабря заработает тюбинговая горка с четырьмя спусками. Подняться на нее горожане смогут на траволаторе с пандусом длиной 75 метров.

Также 14 декабря в кинопарке пройдет торжественное открытие катка. На мероприятии выступят двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая и другие профессиональные фигуристы.