04 декабря, 22:30

Общество

Pantone назвал оттенок "Облачный танцор" главным цветом 2026 года

Фото: pantone.com

Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2026 года. Им стал цвет 11-4201 "Облачный танцор" (Cloud Dancer), сообщает телеканал "360".

"Cloud Dancer помогает нам услышать голос нашего внутреннего "я" и сосредоточиться", – сказала глава Pantone Литрис Эйсман.

В организации пояснили, что этот цвет приносит в шумный мир спокойствие, ясность и творческое дыхание.

Институт определяет цвет года с 2000 года. Выбранный оттенок традиционно пользуется особым спросом в сфере моды и искусства в последующие 365 дней.

Главным цветом 2025 года был Mocha Mousse – шоколадно-коричневый оттенок под кодом 17-1230. Цвет был представлен в виде взбитого десерта в стеклянной чаше. Он описывает "согревающий, насыщенный коричневый оттенок". При этом Mocha Mousse является базовым оттенком и часто встречается в природе.

общество

