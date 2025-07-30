Исследование: нюдовые оттенки помад стали самыми популярными среди москвичек

30 июля, 08:00Общество
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Большинство жительниц Москвы и области предпочитают помады и блески для губ в розово-бежевом и приглушенно розовом оттенках. Об этом говорится в совместном исследовании бьюти-ретейлера "Золотое Яблоко" и АТОЛ, которое имеется в распоряжении Москвы 24.
По данным продаж за первое полугодие 2025-го, жительницы региона также выделили нейтральные и теплые нюдовые цвета – последние особенно популярны среди карандашей для губ.
"По данным аналитиков АТОЛ, в первом полугодии 2025-го средняя стоимость помады, приобретаемой жительницами Москвы, составила 2 886 рублей, что на 2% ниже, чем за аналогичный период 2024-го. Количество продаж этого сегмента продемонстрировало уверенный рост – на 77% по сравнению с прошлым годом", – говорится в исследовании.
В целом 92% продаж пришлось на помады стоимостью до 3 тысяч рублей. Еще 4% составили товары от 3 до 5 тысяч. Доля люксового сегмента также осталась на уровне 4%.
Что касается всего Центрального федерального округа (ЦФО), то здесь средняя стоимость помад оказалась сопоставима с уровнем прошлого года и составила 3 039 рублей. Однако количество покупок выросло на 82%.
В целом по России за первое полугодие спрос на средства для губ также вырос. Жительницы страны в этом году делают выбор в сторону продуктов с увлажняющими и легкими текстурами, подчеркивающими натуральность и обеспечивающими комфорт.
"Так отражается мода на естественный внешний вид и минимализм – макияж упрощается, становится легче и не требует долгого нанесения", – считают аналитики.
Это стало причиной того, что наибольший рост спроса наблюдается у блесков с сияющим эффектом (86%), бальзамов (57%) и сатиновых помад (53%).
В качестве самой популярной схемы макияжа для губ исследователи выделили комбинацию карандаша и блеска. Также эксперты выяснили, что жительницы нашей страны уделяют особое внимание уходу за кожей губ: спрос на масло и специальные средства (скрабы и маски) вырос на 37% и 29% соответственно.
В топе также оказались карандаши в нюдовых тонах, особенно в оттенках, перекликающихся с цветом года по версии Pantone – Мокка-Мусс. Помады, в свою очередь, оказались третьими по частоте продаж.
Ранее визажист-стилист Диана Трость поделилась секретами идеального нанесения помады. Для этого важно хорошо увлажнить губы, а также использовать карандаш для создания контура.