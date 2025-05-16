Визажист Диана Трость назвала главные правила идеального нанесения помады

16 мая, 08:00Общество
Фото: 123RF/5second
Использование карандаша в качестве базы и финальная коррекция консилером помогут идеально накрасить губы. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель макияжа, визажист-стилист Диана Трость.
По ее словам, прежде всего губы нужно хорошо увлажнить.
"Можно нанести толстым слоем, как маску, увлажняющий бальзам, а через несколько минут смыть его слегка влажным ватным диском. После этого удалятся даже мелкие шелушения, которые не дают косметике ложиться ровно", – отметила эксперт.
Сначала тонко заточенным карандашом нужно обвести контур, уточнила визажист.
"Если карандаш сам по себе имеет толстый грифель, лучше набрать пигмент из него на кисть для помады и уже ей прорисовать контур. Кисть должна быть из синтетического ворса, плоской, тонкой и хорошо держать форму", – добавила визажист.
После прорисовки контура необходимо закрасить карандашом всю поверхность губ и уже поверх нанести помаду в тон. Делать это визажист также советует кистью.
В завершение нужно набрать консилер в тон кожи на тонкую плоскую скошенную кисть и подчистить внешние границы контура губ, чтоб сделать их более четкими, убрать асимметрию, неровности, посоветовала Диана Трость.
Ранее визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян рассказала, что хайлайтер не стоит наносить на зоны, имеющие какие-либо дефекты: высыпания, постакне, шрамики, рубцы. Сияющий перламутровый продукт лишь подчеркнет их, сделает более заметными.