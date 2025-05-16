Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 08:00

Общество
Главная / Новости /

Визажист Диана Трость назвала главные правила идеального нанесения помады

Визажист поделилась простыми способами идеального нанесения помады

Фото: 123RF/5second

Использование карандаша в качестве базы и финальная коррекция консилером помогут идеально накрасить губы. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель макияжа, визажист-стилист Диана Трость.

По ее словам, прежде всего губы нужно хорошо увлажнить.

"Можно нанести толстым слоем, как маску, увлажняющий бальзам, а через несколько минут смыть его слегка влажным ватным диском. После этого удалятся даже мелкие шелушения, которые не дают косметике ложиться ровно", – отметила эксперт.

Еще один важный момент – создание базового слоя с помощью карандаша для губ. Он сработает как барьер и не позволит матовой помаде подсушивать кожу. А при использовании увлажняющей помады добавит стойкости макияжу и не даст растекаться средству по контуру.
Диана Трость
преподаватель макияжа, визажист-стилист

Сначала тонко заточенным карандашом нужно обвести контур, уточнила визажист.

"Если карандаш сам по себе имеет толстый грифель, лучше набрать пигмент из него на кисть для помады и уже ей прорисовать контур. Кисть должна быть из синтетического ворса, плоской, тонкой и хорошо держать форму", – добавила визажист.

После прорисовки контура необходимо закрасить карандашом всю поверхность губ и уже поверх нанести помаду в тон. Делать это визажист также советует кистью.

В завершение нужно набрать консилер в тон кожи на тонкую плоскую скошенную кисть и подчистить внешние границы контура губ, чтоб сделать их более четкими, убрать асимметрию, неровности, посоветовала Диана Трость.

А еще можно воспользоваться лайфхаком, который применяют в лифтинг-макияже: нанести консилер на полтона светлее кожи под внешние уголки губ. Тогда они визуально приподнимутся.
Диана Трость
преподаватель макияжа, визажист-стилист

Ранее визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян рассказала, что хайлайтер не стоит наносить на зоны, имеющие какие-либо дефекты: высыпания, постакне, шрамики, рубцы. Сияющий перламутровый продукт лишь подчеркнет их, сделает более заметными.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика