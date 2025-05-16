Визажист Диана Трость назвала главные правила идеального нанесения помады

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Использование карандаша в качестве базы и финальная коррекция консилером помогут идеально накрасить губы. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель макияжа, визажист-стилист Диана Трость.

По ее словам, прежде всего губы нужно хорошо увлажнить.

"Можно нанести толстым слоем, как маску, увлажняющий бальзам, а через несколько минут смыть его слегка влажным ватным диском. После этого удалятся даже мелкие шелушения, которые не дают косметике ложиться ровно", – отметила эксперт.





Диана Трость преподаватель макияжа, визажист-стилист Еще один важный момент – создание базового слоя с помощью карандаша для губ. Он сработает как барьер и не позволит матовой помаде подсушивать кожу. А при использовании увлажняющей помады добавит стойкости макияжу и не даст растекаться средству по контуру.

Сначала тонко заточенным карандашом нужно обвести контур, уточнила визажист.

"Если карандаш сам по себе имеет толстый грифель, лучше набрать пигмент из него на кисть для помады и уже ей прорисовать контур. Кисть должна быть из синтетического ворса, плоской, тонкой и хорошо держать форму", – добавила визажист.

После прорисовки контура необходимо закрасить карандашом всю поверхность губ и уже поверх нанести помаду в тон. Делать это визажист также советует кистью.

В завершение нужно набрать консилер в тон кожи на тонкую плоскую скошенную кисть и подчистить внешние границы контура губ, чтоб сделать их более четкими, убрать асимметрию, неровности, посоветовала Диана Трость.





Диана Трость преподаватель макияжа, визажист-стилист А еще можно воспользоваться лайфхаком, который применяют в лифтинг-макияже: нанести консилер на полтона светлее кожи под внешние уголки губ. Тогда они визуально приподнимутся.

Ранее визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян рассказала, что хайлайтер не стоит наносить на зоны, имеющие какие-либо дефекты: высыпания, постакне, шрамики, рубцы. Сияющий перламутровый продукт лишь подчеркнет их, сделает более заметными.

