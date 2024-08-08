Визажист Эвоян назвала пять зон, на которые стоит наносить хайлайтер

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Скулы, галочку над верхней губой, спинку носа, веки, а также область декольте и плеч имеет смысл подсвечивать хайлайтером. Об этом Москве 24 рассказала визажист и стилист по прическам Надежда Эвоян.

По ее словам, в целом хайлайтер следует наносить на те зоны, которые хочется как-то выделить.

"Обычно это скулы. Подсвечиванием мы удачно подчеркиваем их выразительность и рельеф. Также хорошо наносить хайлайтер над галочкой верхней губы для того, чтобы губы в целом казались более объемными", – пояснила визажист.



Надежда Эвоян визажист и стилист по прическам Стоит распределить хайлайтер и по спинке носа, чтобы визуально он казался более ровным. Плюс его можно обильно наносить на зоны декольте и плечи, особенно в летнее время.

Кроме того, хайлайтер можно смело использовать в качестве теней для глаз вместо обычных сияющих. Это особенно удобно в поездках – достаточно взять с собой один универсальный продукт вместо нескольких, подчеркнула эксперт.

А вот куда точно не стоит наносить хайлайтер, так это на зоны, имеющие какие-либо дефекты: высыпания, постакне, шрамики, рубцы. Сияющий перламутровый продукт все это лишь подчеркнет, сделает более заметным, отметила Эвоян.

"Также не советую использовать хайлайтер обладательницам жирной кожи, иначе блеска на ней будет слишком много. И стараться не наносить много хайлайтера на возрастное веко, так как блеск может подчеркнуть все мелкие морщинки и неровности рельефа кожи", – предупредила визажист.



Надежда Эвоян визажист и стилист по прическам Девушкам, которые обычно не используют много косметики и обходятся без тонального крема, я бы советовала выбирать кремовые хайлайтеры. Они ровнее ложатся на кожу и смотрятся более натурально и естественно. Плюс их легче всего наносить – можно даже просто пальцами.

А вот сухой хайлайтер лучше использовать поверх тонального крема, пояснила Эвоян.

Ранее профессиональный визажист-стилист Евгения Паша предостерегла от использования перламутровых и блестящих текстур при нависшем веке. По ее мнению, они лишь подчеркнут его объем.