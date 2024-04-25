Визажист Никитина назвала главные правила подбора тонального крема и консилера

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Правильно подобранный финиш, а также корректное тестирование оттенка помогут выбрать идеально подходящий тональный крем и консилер. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный визажист Александра Никитина.

По ее словам, в первую очередь нужно определиться с эффектом, который хотелось бы получить на коже.

"Его еще часто называют финишем. Одним нравится сияющий, другие предпочитают матовый или натуральный. Это дело вкуса, но отмечу, что матовые средства часто самые стойкие из-за особенности состава", – подчеркнула визажист.

Информацию о финише крема можно найти из его описания или уточнить у консультанта в магазине. Также она часто указана на упаковке, как и сведения о плотности покрытия средства – это еще один параметр, с которым нужно определиться при выборе, отметила Никитина.



Александра Никитина профессиональный визажист Если кожа проблемная и приходится ежедневно перекрывать тоном дефекты либо просто очень нравится эффект фотошопа на лице, стоит взять плотный крем. В целом же рекомендую отдать предпочтение средству средней или легкой плотности, так как уже много лет продолжается тренд на естественность и натуральность в макияже.

При этом стоит заметить, что даже самый плотный крем можно тонко "растянуть", а полупрозрачное средство нанести в два слоя набивающими движениями, чтобы добиться необходимого покрытия. Просто это займет больше времени, поэтому лучше сразу выбирать продукт под основные задачи, сказала эксперт.



Фото: 123RF/romastudio

Один из самых сложных этапов подбора – поиск подходящего оттенка. Никитина посоветовала всегда тестировать продукты самостоятельно в магазине.

"Не советую проводить тестирование на руке: наша кожа не единого цвета на всем теле. И даже на лице отдельные участки могут различаться: одни будут более загорелые, другие – менее. Но область на нижней челюсти обычно имеет средний оттенок, поэтому лучше всего подходит для теста при выборе тона", – отметила эксперт.



Александра Никитина профессиональный визажист В магазине надо подобрать от двух до пяти средств смежных оттенков, которые кажутся подходящими. Затем нанести каждое из них достаточно широкой полосой на область нижней челюсти и внимательно их рассмотреть. То, которое будет практически сливаться с кожей, и стоит брать – это идеальный оттенок.

Если нужно выбрать еще и консилер, то легче всего будет взять средство того же бренда, серии и номера, что и тональный крем.

"Дело в том, что производители часто в одной серии продуктов используют идентичную нумерацию оттенков", – пояснила эксперт.

При желании можно выбрать консилер другой фирмы, важно также найти вариант, максимально близкий к оттенку кожи, но это если на лице нет ярко выраженных синячков или покраснений. В противном случае нужен продукт, с помощью которого можно сделать цветовую коррекцию, отметила визажист.

"Для синеватых кругов под глазами нужно выбрать чуть более желтый консилер, а от фиолетового оттенка поможет оранжевый подтон. Если же синячки уходят в зеленый, стоит отдать предпочтение консилерам, в цвете которых есть розовинка", – пояснила Никитина.

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