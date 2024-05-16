Визажист Евгения Паша назвала главные правила макияжа при нависшем веке

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Матовые текстуры, тени неярких оттенков, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы – важные составляющие макияжа при нависшем веке. Об этом Москве 24 рассказала профессиональный визажист-стилист Евгения Паша.

По ее словам, при таком строении века выполнять макияж необходимо на открытых глазах.

"Смотреть на себя желательно прямо, не запрокидывать голову и не поднимать брови. Иначе можно получить непредвиденный результат – преломленный рисунок теней или скрытое веко", – отметила эксперт.





Евгения Паша визажист-стилист Важно использовать не слишком яркие и не очень контрастные тени, чтобы не подчеркивать основную складку. Лучшим решением будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями.

О перламутровых и блестящих текстурах при нависшем веке лучше забыть. Они лишь подчеркнут его объем, так как сияние как бы выдвигает визуально зону вперед, пояснила Евгения Паша.

"А вот лучшие помощники при таком веке – длинные выразительные ресницы. Можно сделать наращивание либо использовать сыворотки для их роста. Подойдет также тушь с эффектом накладных ресниц или накладные пучки. Кроме того, приоткрыть взгляд поможет слегка изогнутая форма бровей", – заключила эксперт.

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