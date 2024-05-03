Стилист Симонова перечислила приемы, которые помогут казаться выше и стройнее

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Силуэт будет казаться стройнее и выше, если создавать в образе цветовую вертикаль и выделять "точки красоты", рассказала Москве 24 стилист, имидж-тренер Ольга Симонова.

По ее словам, в целом невысокий рост скрадывает пропорции и часто возникает ощущение, что человек не просто миниатюрный, но и более полный, чем на самом деле.

Чтобы подкорректировать это визуальное впечатление, нужно выбирать определенные модели одежды: они будут создавать ощущение, будто ноги длинные, а талия высокая.



Ольга Симонова стилист, имидж-тренер Замечательно в этом плане подойдут модели джинсов, брюк и юбок с высокой посадкой. Хотя средняя тоже будет смотреться неплохо. А вот низкая исказит пропорции: сделает ноги визуально более короткими и усилит ощущение, что человек невысокий.

Кроме того, сделать силуэт визуально более вытянутым поможет цветовая вертикаль.

"То есть в образе надо использовать одежду близких цветов, которые за счет контраста светлого и темного не делят фигуру несколько раз", – пояснила эксперт.

Это не значит, что нужно одеваться в один цвет, подчеркнула она: просто оттенки не должны противоречить друг другу. Например, черный, синий и серый – это цвета, которые не контрастны по отношению друг к другу. Так же как и нежно-розовый, нежно-голубой, нежно-желтый и салатовый. А вот сочетание темно-синего и светло-голубого в образе, скорее всего, сделает фигуру более широкой, предупредила Симонова.

"Также при невысоком росте я бы посоветовала обнажать "точки красоты", ведь в любой фигуре, независимо от ее размера, есть что-то изящное. Скорее всего, это щиколотки и ключицы. Если их демонстрировать, образ будет визуально казаться более легким, воздушным. А в целом человек станет как бы стройнее и выше", – отметила стилист.

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