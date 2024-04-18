Стилист Янковская назвала главные антитренды весны 2024 года

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Брюки карго, пиджаки свободного кроя, платья крупной вязки и джинсы бананы утратили актуальность и не сделают образ модным весной 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская.

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По ее словам, брюки карго не долго оставались трендовой вещью – мода на них быстро сошла на нет. К тому же такой элемент одежды непросто гармонично стилизовать.

"В этом сезоне карго стоит заменить на расклешенные от колена джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик", – посоветовала стилист.

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Эльвира Янковская звездный стилист и имиджмейкер Не стоит носить этой весной и длинные платья крупной вязки или с косами. Во-первых, такая вещь сейчас не по сезону, а во-вторых – лучше отдать предпочтение варианту с крупными кружевами. Можно выбрать модель в стиле 1960-х из легких струящихся тканей, с монохромной клеткой, горохом. А если говорить про длину, то актуальнее будет миди.

Сдали свои позиции и удобные джинсы mom's (бананы). Сегодня гораздо актуальнее носить вельветовые брюки прямого кроя или обычные свободные со стрелками, а также ставшие внезапно популярными скинни.

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Уже не в тренде и оверсайз-пиджаки: теперь в моде приталивание с помощью ремней и шнурков. Плюс не стоит забывать про твидовые пиджаки а-ля Шанель.

"Что касается расцветок, то розовое безумие Barbie girl было так же ярко, как и мимолетно. Жгучая фуксия уступает место спокойной палитре персикового и нежно-розового. В тренде также винный и глубокий вишневый", – заключила Янковская.

Ранее стилист Ольга Скорокосова рассказала, как стоит носить платье с кроссовками весной/летом 2024 года. По ее словам, одним из удачных сочетаний будет тандем белого ажурного платья (вязаного или кружевного) с базовыми кроссовками такого же оттенка.