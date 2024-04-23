Стилист Краснова назвала самые модные головные уборы весны-лета 2024 года

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Шапочки в технике кроше, косынки, повязки и кепки будут в тренде весной и летом 2024 года, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова.

По ее словам, самый модный головной убор сейчас – это шапочки с пайетками, выполненные в технике кроше.

"Он не слишком функционален, зато необычен и выглядит стильно в сочетании с любым нарядом: будь то брючный костюм, джинсы или платье", – отметила стилист.



Екатерина Краснова стилист-имиджмейкер Также в этом сезоне будут актуальны косынки: этот стильный аксессуар моментально добавит шарма образу и станет стильным акцентом в повседневном наряде. При этом сочетать его можно и с легким платьем, и с джинсами в тандеме с блузой.

Повязки на голову тоже будут в моде: они станут изысканным дополнением к образу.

"Можно выбрать тканевую с ярким узором и носить ее с легким летним нарядом. А можно сочетать с джинсами и футболкой", – добавила Краснова.

Еще один тренд сезона – кепки. Они удачно будут смотреться с классическим пиджаком и брюками – получится смелый стильный образ. Также они прекрасно дополнят любой женственный наряд.

"Например, можно выбрать кепку с цветочным узором или просто модель нежного цвета и надеть ее с платьем или юбкой", – отметила эксперт.

Ранее звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская рассказала о главных антитрендах этой весны. Среди них – джинсы mom's (бананы). По ее словам, сейчас гораздо актуальнее носить вельветовые брюки прямого кроя или обычные свободные со стрелками, а также ставшие внезапно популярными скинни.