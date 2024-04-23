Стилист Краснова назвала самые модные головные уборы весны-лета 2024 года

23 апреля, 16:10Общество
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Шапочки в технике кроше, косынки, повязки и кепки будут в тренде весной и летом 2024 года, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова.
По ее словам, самый модный головной убор сейчас – это шапочки с пайетками, выполненные в технике кроше.
"Он не слишком функционален, зато необычен и выглядит стильно в сочетании с любым нарядом: будь то брючный костюм, джинсы или платье", – отметила стилист.
Повязки на голову тоже будут в моде: они станут изысканным дополнением к образу.
"Можно выбрать тканевую с ярким узором и носить ее с легким летним нарядом. А можно сочетать с джинсами и футболкой", – добавила Краснова.
Еще один тренд сезона – кепки. Они удачно будут смотреться с классическим пиджаком и брюками – получится смелый стильный образ. Также они прекрасно дополнят любой женственный наряд.
"Например, можно выбрать кепку с цветочным узором или просто модель нежного цвета и надеть ее с платьем или юбкой", – отметила эксперт.
Ранее звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская рассказала о главных антитрендах этой весны. Среди них – джинсы mom's (бананы). По ее словам, сейчас гораздо актуальнее носить вельветовые брюки прямого кроя или обычные свободные со стрелками, а также ставшие внезапно популярными скинни.