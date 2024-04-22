Стилист Софронова назвала самые трендовые модели сумок весны-лета 2024 года

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Огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра будут на пике популярности в сезоне весна-лето 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист-имиджмейкер Цветана Софронова.

По ее словам, очень модными по-прежнему остаются объемные сумки.

"Любовь к ним вполне объяснима: они практичные, удобные и отлично вписываются в любой образ", – отметила стилист.



Цветана Софронова стилист-имиджмейкер Можно подобрать модель в виде объемного мешка или отдать предпочтение тоуту либо большому клатчу. Важно лишь помнить, что такие сумки лучше смотрятся, когда их носят именно в руках, а не на плече.

Вместе с огромными моделями в трендах сезона оказались и очень маленькие сумочки.

"Это идеальный вариант для вечерних выходов или отличная пара повседневному аксессуару – сейчас популярно носить сразу две сумочки", – подчеркнула эксперт.

Актуальными будут и плетеные модели. При этом их можно носить не только на пляже – они станут стильным дополнением к повседневному городскому образу, будь то строгая офисная одежда или простое сочетание джинсов с белой рубашкой, отметила Софронова.

Также в этом сезоне стоит обратить внимание на сумки-ведра: помимо того что они ярко выделяются своей необычной формой, они еще и удобные: поместится все необходимое, заключила стилист.

Ранее звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская рассказала о главных антитрендах весны 2024 года. По ее словам, уже не в моде брюки карго. Их стоит заменить на расклешенные от колена джинсы, брюки палаццо или любые прямые в цвете металлик. Также не стоит носить этой весной длинные платья крупной вязки или с косами. Лучше отдать предпочтение варианту с крупными кружевами.