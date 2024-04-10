Стилист Краснова назвала вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины

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Плиссированная юбка – это универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины, рассказала Москве 24 стилист-имиджмейкер Екатерина Краснова.

"Ее можно надеть на любое событие и в любой сезон, а сочетать – с самыми разными предметами одежды и обувью. При этом она всегда будет добавлять образу женственности и изысканности", – отметила эксперт.



Екатерина Краснова стилист-имиджмейкер Для создания повседневного образа плиссированную юбку можно сочетать с рубашкой или футболкой. А на официальные мероприятия надевать с блузкой или пиджаком.

Плюс такую юбку можно носить с самой разной обувью: в зависимости от сезона и стиля это могут быть балетки, кеды, ботильоны и изящные туфли на высоких каблуках.

Выбирая плиссированную юбку, стоит отдать предпочтение модели с ремнем на поясе (желательно, чтобы он был не контрастного к ткани цвета). Это добавит образу статусности, отметила стилист.

Посадку же лучше выбирать высокую, она подходит практически всем. Что касается длины, то здесь универсальный вариант – это миди.

"Однако, если девушка миниатюрная, ростом ниже 160 сантиметров, ей с такой юбкой нужно носить сапоги, которые будут под нее заходить. И желательно, чтобы они были в тон ткани. Либо нужна любая обувь на каблуке", – посоветовала Краснова.

Она добавила, что юбки в пол сейчас тоже популярны, но именно прямые, а не плиссе. "Поэтому такие модели выбирать не рекомендую, особенно выполненные из шифона. Не стоит покупать и вариант мини или чуть ниже колена – они сейчас тоже не актуальны", – заключила эксперт.

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