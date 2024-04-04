Визажист Пилипенко назвала три средства, которые должны быть в косметичке

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Кремовые румяна, каял и гель для укладки бровей обязательно должны быть в косметичке каждой женщины. Об этом Москве 24 рассказала визажист Мария Пилипенко.

По ее словам, кремовые румяна способны заменить сразу несколько средств и помочь быстро привести себя в порядок.

"Достаточно нанести их на яблочки щек, губы и совсем немного – на неподвижное веко, чтобы лицо выглядело свежим и отдохнувшим", – пояснила эксперт.





Мария Пилипенко визажист Также их можно наносить пальцем, если под рукой нет кисточки. Поэтому сделать макияж глаз будет гораздо проще и быстрее, чем сухими тенями.

С помощью коричневого каяла (мягкого карандаша для подводки глаз) легко добиться эффекта густых ресниц – надо лишь прорисовать пространство между ними. А специальный гель для укладки придаст форму бровям и зафиксирует ее, отметила визажист.

"Для начала надо пройтись щеточкой со средством в обратном направлении роста волос и подождать буквально минуту, чтобы все чуть застыло. А уже потом уложить брови в нужную форму", – заключила Пилипенко.

Ранее стилист Анна Скороходова посоветовала женщинам старше 50 не красить волосы в иссиня-черный оттенок. Визуально он добавляет к возрасту еще 5–10 лет и подчеркивает дефекты кожи, отметила эксперт.