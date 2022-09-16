Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

09:02

Главная / Истории /

Дерматолог объяснила, как сузить расширенные поры

В борьбе за гладкость: как сузить расширенные поры на лице
общество

Широкие поры на лице – одна из самых популярных косметологических проблем. Важную роль в этом вопросе имеет тип кожи. Рассказываем, почему поры расширяются и как это предотвратить.

Почему расширяются поры?

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Кожа никогда не бывает абсолютно гладкой, как на обложках глянцевых журналов. Она всегда будет иметь пористую структуру, потому что так заложено природой. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Оксана Павленко.

"Эти микроскопические отверстия волосяных фолликулов выполняют очень важные задачи. Они помогают коже дышать. К тому же в них располагаются протоки сальных и потовых желез, через которые выделяется пот и себум (кожное сало)", – отметила врач.

Однако у одних людей поры узкие и практически незаметны, а у других широкие и становятся настоящей эстетической проблемой.

Чрезмерное их расширение может происходить по нескольким причинам. Важную роль играет тип кожи. Если она сухая или нормальная, то поры будут узкими.

При жирной или комбинированной коже сальные железы вырабатывают много себума. Он перемешивается с различными загрязнителями внешней среды и формирует пробку, которая растягивает устье фолликула, и пора постепенно расширяется.
Оксана Павленко
врач-дерматовенеролог, косметолог

Самое большое количество сальных желез сконцентрировано на носу, лбу, щеках и подбородке. Поэтому расширенные поры зачастую локализуются именно в этих зонах.

Еще одна причина – гормональный дисбаланс в период полового созревания. Сальные железы в это время увеличиваются в шесть раз, повышается их активность. Также усиливается выделение кожного сала.

Расширяются поры и с возрастом. По мере того как кожа теряет эластичность, они становятся более крупными и визуально заметными.
Оксана Павленко
врач-дерматовенеролог, косметолог

Кроме этого, большую роль имеет наследственность. Насколько много на лице пор и какого они размера, определяется генетически. Природа индивидуально закладывает количество чувствительных к гормонам рецепторов на поверхности сальных желез и состав себума.

Как сузить?

Фото: depositphotos/luminastock

Нельзя изменить тип кожи и генетическую предрасположенность или остановить половое созревание и возрастные изменения. Однако корректировать и предотвращать расширение пор в наших силах, отметила дерматолог.

Прежде всего, важен грамотный домашний уход. Специалисты рекомендуют очищать кожу один раз в сутки, желательно на ночь. Делать это можно с помощью геля, молочка или других косметических средств для лица.

"Так мы удалим макияж, кожное сало, выработавшееся в течение дня, загрязнения окружающей среды, тогда они не будут забивать поры и дополнительно их расширять", – объяснила врач.

Утром очищенное с вечера лицо достаточно умыть водой и протереть тоником.

Для жирной и комбинированной кожи необходимо подбирать специальную косметику. Она способна изменять вязкости сала, улучшать его отток и предотвращать образование комедонов (закупоренных пор).

Обратите внимание на средства, суживающие поры, с каолином, глиной и ретинолом. Хорошо подойдут сыворотки, кремы, лосьоны и тоники с себорегулирующим действием. Их мы также назначаем в период гормонального дисбаланса.
Оксана Павленко
врач-дерматовенеролог, косметолог

Чтобы поры не забивались кожным салом, очень важно регулярно отшелушивать верхние клетки эпидермиса. Для этих задач выбирайте косметику, содержащую небольшое количество различных кислот.

"Обладатели жирного или комбинированного типа могут пользоваться отшелушивающими средствами ежедневно. Лучше всего подойдет гель с эксфолиирующими частицами – мелким абразивом, мягко действующим на кожу лица", – посоветовала дерматолог.

Средства в виде скрабов или гоммажей, в которых абразивные частицы более крупные и производят механическое обновление поверхностного слоя, тоже можно использовать, но не чаще одного-двух раза в неделю.

Не рекомендуется самостоятельно делать чистку лица и выдавливать комедоны. Это приводит только к еще большему расширению пор и образованию рубцов на коже. На процедуру лучше записаться к косметологу.
Оксана Павленко
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, кандидат медицинских наук

Что касается увлажняющих средств, то они обычно необходимы только людям с сухой кожей. Тем, у кого жирный и комбинированный тип, увлажнение может понадобиться, если только она обезвожена. Как правило, к этому приводит увлеченное использование подсушивающих тоников, лосьонов и других средств с салициловой или альфа-кислотами.

"Обладателям жирной и комбинированной кожи назначаются кремы, сыворотки или эмульсии с легкой текстурой. Средство не должно содержать диметиконы и силиконы, иначе оно будет забивать поры", – рассказала дерматолог.

Павленко также отметила, что при возрастном расширении, кроме правильного домашнего ухода, стоит пройти косметологические процедуры, которые улучшают синтез собственного коллагена и уплотняют кожу. Хорошо в этом случае помогают фототерапия, лазерная шлифовка и микроигольчатый RF-лифтинг.

Читайте также

Трошина Любовь

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать