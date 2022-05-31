Дерматолог рассказала, как помочь подростку с проблемной кожей

Проблемы с кожей сильно осложняют жизнь подросткам. Причем обычные косметические средства от прыщей не всегда оказываются эффективными. Рассказываем, когда родители могут самостоятельно помочь ребенку, а в каких случаях нужно срочно обращаться к врачу.



Провоцирующие факторы

Как правило, подростковые прыщи появляются в период с 12 до 18 лет. Однако некоторые дети сталкиваются с проблемой уже в девятилетнем возрасте, отметила врач-косметолог, нутрициолог Ксения Эллинская. При этом угревая сыпь может быть не только на лице, но и на спине, груди, верхней части плеч.

Ее появление провоцирует гормональная перестройка организма в период полового созревания. Но еще одним фактором может быть генетическая предрасположенность. Если проблема с кожей была у кого-то из родителей, с большой вероятностью она будет и у ребенка.



Ксения Эллинская врач-косметолог, нутрициолог На фоне основных провоцирующих факторов "запустить" или усилить проблему может стресс, неправильное питание, прием лекарств или эндокринологические заболевания.

Угревая сыпь приносит неудобство ребенку, но главное – бьет по его самооценке и может усугубляться осложнениями, после которых часто остаются расширенные поры и рубцы. Поэтому родителям важно внимательно следить за состоянием кожи подростка и не ждать, что проблема решится сама собой.

"Первое, о чем надо помнить, – выдавливать прыщи нельзя. Это может привести к тому, что их станет только больше, а на месте повреждения кожи останется рубец", – напомнила врач.

Что можно сделать самостоятельно?

При первых проявлениях проблем с кожей у подростка, например мелких прыщей на лице, шелушении в области межбровья и нездоровом цвете, достаточно начать пользоваться специальными медицинскими уходовыми средствами. Они должны быть с пометкой "для проблемной кожи".



Ксения Эллинская врач-косметолог, нутрициолог Два раза в день кожу необходимо очищать гелем или пенкой с нейтральным безсульфатным составом. Обратите внимание, чтобы на упаковке со средством была еще пометка "для чувствительной кожи".

Один раз в день на кожу желательно наносить увлажняющий крем, в составе которого есть салициловая кислота. Он увлажнит ее покров и поможет устранить закупоренность выводных протоков сальных желез.

Чтобы усилить отшелушивающий эффект, вечером, вместо базового можно использовать очищающее средство, содержащее кислоты (молочную, салициловую). Периодически дополнительно можно пользоваться гоммажами, но они должны быть с искусственными гранулами, без натуральных частичек.

"Часто девочки хотят замаскировать возникающие дефекты кожи с помощью тональника. Не запрещайте им этого делать, иначе вы будете только содействовать возникновению психоэмоциональной травмы", – предупредила врач.

Просто подберите для подростка качественное тональное средство, которое будет иметь легкую текстуру и не станет мешать сало- и потоотделению, а также закупоривать сальные протоки. Такие средства можно найти у профессиональных аптечных брендов в серии "для проблемной кожи".

Когда обращаться к врачу?

Если в течение 3–6 месяцев самостоятельно справиться с воспалительными проявлениями на коже не удается, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это нужно в том случае, если после угрей начали появляться рубцы. Только уходовыми косметическими средствами такие высыпания вылечить нельзя.

Эксперт напомнила родителям, что акне – это не просто внешний недостаток, а хроническое воспалительное заболевание сальных желез. Поэтому обращаться нужно только к врачу-дерматологу или косметологу.

"Деления на детских и взрослых косметологов-дерматологов нет. Самое главное, чтобы это был врач, специалист с высшим медицинским образованием", – уточнила Ксения Эллинская.

Обратиться в салон красоты к специалисту со средним специальным медицинским образованием можно только тогда, когда нужна гигиеническая чистка кожи от "черных точек".



Ксения Эллинская врач-косметолог, нутрициолог Если на лице есть воспаления, особенно гнойничковые, чистки противопоказаны, потому что процедура может лишь ухудшить ситуацию, на месте угрей останутся рубцы.

Врач может посоветовать различные косметологические процедуры, чтобы оказать противовоспалительную помощь коже и ускорить разрешение процесса. Например, химические пилинги, которые делают курсами.

Также достаточно эффективны физиопроцедуры, например фотодинамическая и лазерная терапия, которая обладает бактерицидным действием. Лечение проводят один-два раза в неделю, а курс составляет 8–10 процедур. Хорошо помогает и дарсонвализация – лечение током. Курс проводят за 10–20 процедур ежедневно или через день.



Ксения Эллинская врач-косметолог, нутрициолог Когда на коже уже образовались рубцы или пигментация, обычно назначают криотерапию жидким азотом. Используют пилинги, фото- и лазерное лечение.

При этом врач напомнила, что процедуры у специалиста – это только дополнительная помощь. Основой в лечении акне у подростка всегда является наружный ежедневный уход за кожей, спокойное эмоциональное состояние ребенка и полноценное разнообразное питание. Для этого из его рациона важно исключить продукты с трансжирами, жареные, жирные и острые блюда, сладости, хлебобулочные изделия и молоко.

Старайтесь делать так, чтобы ребенок пил не соки и газированные напитки, а обычную воду. Кроме того, включите в меню продукты, богатые цинком: бобовые, морепродукты, тыквенные семечки и орехи. Дома чаще готовьте пищу на пару или делайте отварные блюда.