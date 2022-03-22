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общество

09:03

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Врач рассказала, как недостаток витаминов влияет на кожу лица

На лице написано: как внешне определить недостаток витаминов в организме
общество

Весенний дефицит витаминов сказывается не только на общем самочувствии, но и на внешности. Рассказываем, как по коже лица определить, каких полезных веществ не хватает организму.

Не пугайтесь авитаминоза

Фото: depositphotos/PheelingsMedia

По статистике, у большинства людей есть недостаток каких-либо витаминов. Многие не обращают на это внимания или предпочитают заниматься самолечением.

"Еще в конце XIX столетия российский доктор медицины Николай Лунин впервые высказал предположение, что в пище, кроме белков, жиров и углеводов, содержатся небольшие количества жизненно необходимых человеку веществ, при дефиците которых развиваются болезни", – рассказала врач-косметолог Елена Романенко.

Эксперт пояснила, что в настоящее время известно около 20 групп витаминов, химическая структура которых хорошо изучена. Все эти вещества можно синтезировать и компенсировать их дефицит.

Длительная нехватка конкретного вещества или группы приводит к возникновению авитаминоза и гиповитаминоза. Важно знать разницу между ними.
Елена Романенко
врач-косметолог

Романенко объяснила, что авитаминоз – это глубокая недостаточность какого-либо отдельного витамина или нескольких. Он развивается при длительном отсутствии полезных веществ в пище или нарушении их усвоения.

"В наши дни полное отсутствие витаминов встречается редко. В основном речь идет о гиповитаминозе – частичной недостаточности какого-то элемента или группы. Такое состояние возникает из-за нарушений поступления вещества в организм и если он неправильно расходуется", – добавила Романенко.

Косметолог подчеркнула, что некорректно использовать привычное понятие "сезонный авитаминоз", так как в абсолютном большинстве случаев речь идет именно о частичной недостаточности.

Проблемы налицо

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Большинство витаминов поступают в организм с пищей, поэтому специалисты рекомендуют рассматривать гиповитаминоз прежде всего как результат длительного неполноценного или несбалансированного питания.

Кроме того, есть и внутренние причины такого состояния. Например, оно развивается из-за нарушения всасывания микроэлементов из пищи в желудочно-кишечном тракте, а также при приеме некоторых лекарств. Бывает, что дисбаланс появляется, потому что суточная потребность в полезных веществах повышается в холодном климате, а также в условиях стресса.

Витамины участвуют в различных биохимических реакциях организма, которые без них замедляются и даже полностью прекращаются. Часто дефицит одного вещества может привести к тому, что другие тоже теряют свою активность.

"Недостаток любого витамина так или иначе проявляется изменением состояния кожи. При этом невозможно достоверно сказать, что именно вызывает нежелательные симптомы. Чаще всего не хватает целого комплекса веществ", – разъяснила Романенко.

Об их дефиците свидетельствует, в частности, ломкость ногтей и волос.

Нехватка полезных веществ также сопровождается симптомами, которые напоминают синдром хронической усталости. Это быстрая утомляемость, сонливость, плохой аппетит, раздражительность, ухудшение сна, кровоточивость десен и частые вирусные инфекции.
Елена Романенко
врач-косметолог

В некоторых случаях дефицитные состояния имитируют кожные заболевания. Например, при недостатке витаминов В6 и В2 наблюдаются трещины на губах, заеды в уголках рта и стоматит. Малое количество витамина D может проявляться в виде акнеподобных высыпаний.

"Некоторые гиповитаминозы схожи с симптомами аллергии, а иногда аллергические состояния сопровождаются нарушением обмена определенных витаминов", – отметила косметолог.

При этом важно не перестараться с восстановлением, чтобы не привести к переизбытку полезных веществ – гипервитаминозу.

Это состояние не менее опасно, чем гиповитаминоз. Причем кожные проявления в обоих случаях могут быть схожи. Особенно нежелателен избыток жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К), так как они могут накапливаться в организме.
Елена Романенко
врач-косметолог

Чтобы определиться с тем, какого именно микроэлемента не хватает, а какой присутствует в избытке, необходимо обратиться к специалисту и пройти назначенные лабораторные исследования.

Как победить морщины

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

С возрастом состояние кожи сильно зависит от внутреннего здоровья организма, в том числе от содержания в крови и тканях витаминов и микроэлементов.

"Многие витамины включают в косметические средства, что позволяет доставить их в кожу напрямую и быстро. Но использование этих средств, конечно же, не заменит рационального питания и несопоставимо с ролью общего обмена веществ в организме", – пояснила Романенко.

По словам врача, эффективность многих витаминов при наружном применении доказана и прошла проверку временем. Например, средства с ретинолом и его производными рекомендуется применять при различных косметических и дерматологических проблемах.

Ретиноевая кислота ускоряет обновление кожи и стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и коллагена. Таким образом уменьшается выраженность пигментации и морщин, а также сухость кожи.
Елена Романенко
врач-косметолог

Витамин В3 входит в состав препаратов, которые замедляют возрастные процессы в коже, в том числе и в ее глубоких слоях. Витамин В5 (пантенол) способствует восстановлению и регенерации эпидермиса, подавляет воспалительные реакции и повышает увлажненность кожи.

"На основе пантенола создано много лечебных средств для заживления повреждений кожи и ожогов. В косметике он используется в средствах для чувствительной кожи, для ее восстановления после пилингов", – рассказала косметолог.

Аскорбиновая кислота – тоже важный компонент косметических средств. Регулярное использование таких препаратов позволяет уменьшить выраженность морщин, выровнять цвет кожи и стимулировать синтез коллагена.

"В зависимости от концентрации она осветляет кожу, улучшает ее состояние при акне, уменьшает выраженность морщин. Витамин C восстанавливает плотность кожи, уменьшает повреждения, связанные с загаром и противостоит воспалительным изменениям при раздражении кожи", – пояснила врач.

Косметолог подчеркнула, что в любом случае важно разобраться, почему возникли какие-либо симптомы, и только потом устранить их причины.

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