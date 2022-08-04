Диетолог рассказала о предотвращающих появление прыщей продуктах

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Продукты, содержащие селен, помогут решить проблему прыщей на коже. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, спортивный нутрициолог Анна Алехина. По ее словам, этот элемент способствует регенерации кожи, является мощным антиоксидантом и обладает иммуномодулирующим действием.

"Питание, богатое селеном, будет способствовать очищению кожи, защитит ее от преждевременного старения, солнечных ожогов, пигментации и рака", – подчеркнула врач.

В большом количестве он содержится в бразильских орехах, рыбе и морепродуктах, цельнозерновом хлебе, яйцах, мясе, а также в твороге.

Еще одним важным элементом для красоты кожи является цинк. Из-за его нехватки на лице появляются не только прыщи, но даже дерматит и фурункулез. Цинк участвует в процессе регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена и регулирует работу сальных желез. Хорошие источники этого вещества – тыквенные семечки, говядина, яйца, фасоль, овсянка и гречка.

По мнению эксперта, здоровая кожа невозможна и без витамина С. Это мощный антиоксидант, который повышает местный иммунитет. Он также делает кожу более упругой и эластичной. Много витамина С содержится в шиповнике, черной смородине, облепихе, петрушке, укропе, голубике, брокколи, картофеле, помидорах и цитрусовых.





Анна Алехина врач-диетолог, член Национального общества диетологов РФ Витамин Е не просто так называют "витамином красоты". Он улучшает состояние не только кожи, но также волос и ногтей, препятствует раннему старению и активизирует регенерацию тканей. Получить витамин Е можно вместе с подсолнечным и оливковым маслом, семенами подсолнечника, миндалем, авокадо и болгарским перцем.

Также врач посоветовала включать в меню продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, потому что они не могут самостоятельно вырабатываться в организме.

"Они лучшие помощники в поддержании здоровья кожи. Омега-3 контролирует секрецию кожного сала, препятствует возникновению акне и предотвращает преждевременное старение", – добавила специалист.

Источниками полезного вещества являются грецкие орехи, авокадо, жирные сорта рыб, а также льняное и соевое масло.

Диетолог напомнила, что очень большое значение имеет то, в каком виде мы употребляем продукты. Например, жареные блюда также провоцируют выработку сала из пор, портят внешний вид кожи и увеличивают риск появления на ней прыщей. Лучше всего есть продукты в сыром виде, готовить их на пару или отваривать.

Ранее врач-косметолог, нутрициолог Ксения Эллинская рассказала, что подросткам стоит обращаться к специалистам, если с прыщами не получается справиться в течение 3–6 месяцев. По ее словам, для лечения акне наиболее эффективными являются физиопроцедуры, например фотодинамическая и лазерная терапии.