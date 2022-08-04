Диетолог рассказала о предотвращающих появление прыщей продуктах

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Продукты, содержащие селен, помогут решить проблему прыщей на коже. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, спортивный нутрициолог Анна Алехина. По ее словам, этот элемент способствует регенерации кожи, является мощным антиоксидантом и обладает иммуномодулирующим действием.
"Питание, богатое селеном, будет способствовать очищению кожи, защитит ее от преждевременного старения, солнечных ожогов, пигментации и рака", – подчеркнула врач.
В большом количестве он содержится в бразильских орехах, рыбе и морепродуктах, цельнозерновом хлебе, яйцах, мясе, а также в твороге.
Еще одним важным элементом для красоты кожи является цинк. Из-за его нехватки на лице появляются не только прыщи, но даже дерматит и фурункулез. Цинк участвует в процессе регенерации кожи, стимулирует синтез коллагена и регулирует работу сальных желез. Хорошие источники этого вещества – тыквенные семечки, говядина, яйца, фасоль, овсянка и гречка.
По мнению эксперта, здоровая кожа невозможна и без витамина С. Это мощный антиоксидант, который повышает местный иммунитет. Он также делает кожу более упругой и эластичной. Много витамина С содержится в шиповнике, черной смородине, облепихе, петрушке, укропе, голубике, брокколи, картофеле, помидорах и цитрусовых.
Также врач посоветовала включать в меню продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, потому что они не могут самостоятельно вырабатываться в организме.
"Они лучшие помощники в поддержании здоровья кожи. Омега-3 контролирует секрецию кожного сала, препятствует возникновению акне и предотвращает преждевременное старение", – добавила специалист.
Источниками полезного вещества являются грецкие орехи, авокадо, жирные сорта рыб, а также льняное и соевое масло.
Диетолог напомнила, что очень большое значение имеет то, в каком виде мы употребляем продукты. Например, жареные блюда также провоцируют выработку сала из пор, портят внешний вид кожи и увеличивают риск появления на ней прыщей. Лучше всего есть продукты в сыром виде, готовить их на пару или отваривать.
Ранее врач-косметолог, нутрициолог Ксения Эллинская рассказала, что подросткам стоит обращаться к специалистам, если с прыщами не получается справиться в течение 3–6 месяцев. По ее словам, для лечения акне наиболее эффективными являются физиопроцедуры, например фотодинамическая и лазерная терапии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: