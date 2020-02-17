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Общество

13:31

Косметолог рассказал о причинах частого появления прыщей

общество

Фото: depositphotos/valuavitaly

Косметолог Алексей Едемский рассказал о различных источниках появления прыщей, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он отметил, что частой причиной появления угревой сыпи является чрезмерная гигиена. Косметолог объясняет это тем, что кожное сало – "естественный антисептик кожи", и велика вероятность удалить его при злоупотреблении гелями и мылом.

Едемский указал и на неправильное питание как источник возникновения прыщей. Кроме того, среди причин частого появления угревой сыпи он отметил перебор с декоративной косметикой и невылеченные зубы.

"Прыщи на лице могут быть связаны со стоматологическими проблемами, с множественным кариесом, воспалением десен и другими инфекционными заболеваниями, ведь очаговая инфекция способна влиять на местный иммунитет", – отметил Едемский.

Среди причин появления угревой сыпи специалист указал гормональный дисбаланс и постоянный стресс. Не последним источником прыщей косметолог называет чрезмерные нагрузки в спортзале.

"Злоупотребление спортом у женщин тоже может быть связано с появлением воспалительных процессов на лице. Частое и регулярное посещение зала, когда вы работаете с большими весами, увеличиваете мышечную массу, приводит к гормональным нарушениям, что и вызывает обострение угревой болезни", – пояснил Едемский.

Ранее вице-президент Евразийский трихологической ассоциации Ольга Кохас рассказала об опасности красок для волос. В частности, она отметила, что при попадании краски на кожу головы она может пробудить скрытую аллергию.

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